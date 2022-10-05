https://sputniknews.com.tr/20221005/ispanya-ve-almanya-enerji-krizini-gorustu-enerji-meselesini-konustuk-ve-bizi-cok-endiselendiriyor-1062005561.html

İspanya ve Almanya enerji krizini görüştü: Enerji meselesini konuştuk ve bizi çok endişelendiriyor

İspanya ve Almanya enerji krizini görüştü: Enerji meselesini konuştuk ve bizi çok endişelendiriyor

İspanya'nın kuzeyindeki Coruna kentinde yapılan zirvede bir araya gelen İspanya ve Almanya hükûmetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu Avrupa'daki... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T23:34+0300

2022-10-05T23:34+0300

2022-10-05T23:34+0300

avrupa'da enerji krizi

ispanya

almanya

doğalgaz

enerji

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İki ülke arasında 9 yıl aradan sonra 25'incisi düzenlenen hükûmetler arası zirvenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi."Enerji meselesini konuştuk ve bizi çok endişelendiriyor." diyen Sanchez, AB ülkeleri arası enerji ara bağlantılarının geliştirmesini ve tüm AB üyelerinin dayanışma içinde olmasını istedi.Sanchez, Ukrayna krizinin ekonomik sonuçlarının tüm ülkeleri etkilediğine işaret ederek şunları söyledi:Avrupa'da öngörülen enerji projelerine göre AB ülkeleri arasındaki gaz ara bağlantılarının 2020'de yüzde 10, 2030'da yüzde 15 olması gerektiğini aktaran Sanchez, "Ancak şu anda yüzde 5'in bile altındayız. Zamanın gerisindeyiz ve hızlı şekilde cevap vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.Sanchez, "İspanya, Ukrayna'nın 4 bölgesinin yasa dışı referandumla Rusya'ya katılmasını asla tanımayacak." dedi.Scholz'a göre küresel enerji fiyatları daha da düşürülmeliAlmanya Başbakanı Scholz da "Küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatları aynı anda düşmelidir ve henüz yeterli düzeyde düşmedi. Enerji fiyatlarının düşürülmesi için İspanya ile çok sıkı bir iş birliğinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.Avrupa'nın enerjide çok daha fazla ara bağlantıya ihtiyacı olduğunu kaydeden Scholz, İspanya'nın ısrarla üzerinde durduğu ancak Fransa'nın karşı çıktığı MidCat Projesi'nin (Cezayir'den gelen gazın İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılması) yeniden aktif duruma getirilmesi girişimlerine "açık destek" verdiklerini, Avrupa'daki ara bağlantı ihtiyacının er ya da geç her ülkenin gündemine geleceğini söyledi.Almanya ve İspanya'nın enerji durumunun farklılık göstermesine rağmen ortak ve hızlı kararla aldıklarını belirten Scholz, Almanya'nın şu anda doğalgazdaki doluluk oranının yüzde 90 olduğunu, kömür ve nükleer santrallerini de kullanmaya devam ettiğini bildirdi.Scholz, Almanya'nın ortaya attığı "Avrupa füze savunma kalkanı" projesinin İspanya ile ikili zirve sırasında gündeme gelmediğini belirtse de bunun gerek Ukrayna gerekse Avrupa'nın savunmasında çok etkili bir proje olduğunu savundu.Diğer yandan 9 yıl aradan sonra ilk kez yapılan zirveyle ilgili yayımlanan ortak metinde, AB'ye NATO'ya bağlılıklarını vurgulayan iki ülke enerji, savunma, eğitim, sürdürülebilirlik ana temalarında iş birliği anlaşmaları yaptı.Metinde, "İspanya ve Almanya, NATO'ya ek olarak ve her ikisi de birbirini güçlendirecek şekilde Avrupa Birliği'nin eylem kapasitesini artırmaya ve dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik girişimleri teşvik etmekte kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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ispanya, almanya, doğalgaz, enerji