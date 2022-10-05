https://sputniknews.com.tr/20221005/iranin-turkiye-sinirinda-56-buyuklugunde-deprem-van-ve-hakkaride-de-hissedildi--1061972089.html
İran'ın Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi
İran'ın Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van ve Hakkari'de de hissedildiği bildirildi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T04:00+0300
2022-10-05T04:00+0300
2022-10-05T04:00+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/muglada-46-buyuklugunde-deprem-1061864553.html
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iran, deprem, van, hakkari
iran, deprem, van, hakkari
İran'ın Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi
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İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van ve Hakkari'de de hissedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.