https://sputniknews.com.tr/20221005/iranin-turkiye-sinirinda-56-buyuklugunde-deprem-van-ve-hakkaride-de-hissedildi--1061972089.html

İran'ın Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi

İran'ın Türkiye sınırında 5.6 büyüklüğünde deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Van ve Hakkari'de de hissedildiği bildirildi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T04:00+0300

2022-10-05T04:00+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221002/muglada-46-buyuklugunde-deprem-1061864553.html

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