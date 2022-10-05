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https://sputniknews.com.tr/20221005/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-ulkesine-geri-donen-suriyeli-sayisi-526-bin-932-oldu-1061976679.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 oldu
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 oldu
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur" açıklaması yaptı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı, ismail çataklı
içişleri bakanlığı, ismail çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 oldu

10:50 05.10.2022
© İHAÇataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,
Çataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© İHA
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur" açıklaması yaptı.
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