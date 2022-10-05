https://sputniknews.com.tr/20221005/husilerin-suudi-arabistan-ve-baedeki-petrol-sahalarina-saldiri-tehdidine-abden-yanit-endiseliyiz--1061972179.html

Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol sahalarına saldırı tehdidine AB'den yanıt: Endişeliyiz

Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol sahalarına saldırı tehdidine AB'den yanıt: Endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol alanlarına karşı Husiler tarafından saldırı tehdidinden derin... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T04:39+0300

2022-10-05T04:39+0300

2022-10-05T04:39+0300

dünya

husiler hareketi

husiler

ab

petrol

suudi arabistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Yemen'deki AB Misyonu ve üye ülkelerin Sana'daki diplomatik heyetleri tarafından yapılan açıklamada, "Petrol şirketleri ve ticari taşımacılığa yönelik saldırı tehditleri kabul edilemez ve bundan derin endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, taraflara yönelik şu tavsiyeler dile getirildi:Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesinden birkaç saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol sahalarını hedef almakla tehdit ederek, petrol şirketlerinden bu ülkeleri terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

suudi arabistan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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husiler hareketi, husiler, ab, petrol, suudi arabistan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)