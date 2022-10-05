https://sputniknews.com.tr/20221005/hazine-ve-maliye-bakanligi-4-bankaya-dolar-cinsinden-kira-sertifikasi-ihraci-icin-yetki-verdi-1061974794.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 bankaya dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 bankaya dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T09:51+0300

2022-10-05T09:51+0300

2022-10-05T09:51+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

citigroup

emirates nbd bank

hsbc

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, citigroup, emirates nbd bank, hsbc