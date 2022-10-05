https://sputniknews.com.tr/20221005/hazine-ve-maliye-bakanligi-4-bankaya-dolar-cinsinden-kira-sertifikasi-ihraci-icin-yetki-verdi-1061974794.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 bankaya dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 bankaya dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T09:51+0300
2022-10-05T09:51+0300
2022-10-05T09:51+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
citigroup
emirates nbd bank
hsbc
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, citigroup, emirates nbd bank, hsbc
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, citigroup, emirates nbd bank, hsbc
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 bankaya dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yetki verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.