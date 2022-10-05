https://sputniknews.com.tr/20221005/guney-korede-iki-kadina-cinsel-saldiriyla-suclanan-77-yasindaki-dini-lider-gozaltinda-1061988008.html

Güney Kore'de iki kadına cinsel saldırıyla suçlanan 77 yaşındaki dini lider gözaltında

Güney Kore'de iki kadına cinsel saldırıyla suçlanan 77 yaşındaki dini lider gözaltında

Güney Kore'de geçmişte de tecavüzden hüküm giymiş 77 yaşındaki dini lider Jung Myung-seok, biri Hong Kong'tan olmak üzere iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T14:24+0300

2022-10-05T14:24+0300

2022-10-05T14:25+0300

dünya

güney kore

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tecavüz

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Christian Gospel Mission (CGM), Jesus Morning Star (JMS) ve Providence adlarıyla bilinen tartışmalı bir Hristiyan mezhebinin kurucusu Jung Myung-seok, 2018'den 2021'e kadar Hong Konglu bir kadına 'yarı tecavüz etmek' ve bir Avustralyalı kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Güney Kore, 'yarı tecavüzü', 'kişinin bilinçsiz durumundan yararlanarak cinsel ilişkiye girme eylemi' olarak tanımlıyor. İki kadının iddiasına göre olay, Geumsan'daki Wolmyeongdong Tapınağı'nda gerçekleşti. Bayan Y olarak bilinen Hong Konglu kadın, 2018'de öğrenciyken Güney Kore'yi ziyaretinde Jung'un yarı tecavüze karşı yasal hükmü ihlal ederek kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. "Daha fazla kurban olmaması için gerçeği ortaya çıkarmak benim için cennetten bir görevdir" diyen Bayan Y, Jung'un kesinlikle bir mesih olmadığını, CGM'nin de kadınları cinsel olarak sömüren bir yer olduğunu dile getirdi. Jung'un başkanı olduğu CGM ise iddiaların asılsız olduğunu savunarak suçlamaları reddetti. Öte yandan CGM'den yapılan açıklamada, kilise tarafından gerçeği ortaya çıkarmak için adli prosedürlere ve şikayetçilerin iddialarına karşı samimiyetle yanıt verileceği kaydedildi. Ülkede yarı tecavüzün yasal cezası en az üç yıl hapis olurken para cezasına ilişkin bir düzenleme olmadığı için suçlular hapis cezasına çarptırılıyor. Jung, daha önce Hong Kong ziyareti de dahil olmak üzere denizaşırı bir vaaz gezisi sırasında üç Güney Koreli takipçisine tecavüz etmekten 10 yıl hapis yatmıştı. Çin'de tutuklanan Jung, 2008'de sınır dışı edilmişti. Jung, 2018'de hapisten çıkmış ancak ayak bileğine GPS bileziği takılmıştı.

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