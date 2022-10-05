https://sputniknews.com.tr/20221005/fransada-4-milyondan-fazla-hanenin-sicak-su-tanklari-gunde-2-saat-devre-disi-birakilabilecek-1062003019.html
Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T21:38+0300
2022-10-05T21:38+0300
2022-10-05T21:38+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
su
elektrik
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Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.Su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.
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fransa, su, elektrik
Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
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Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi.
Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.
Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.
Su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.
Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.