https://sputniknews.com.tr/20221005/fransada-4-milyondan-fazla-hanenin-sicak-su-tanklari-gunde-2-saat-devre-disi-birakilabilecek-1062003019.html

Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek

Fransa'da 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek

Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T21:38+0300

2022-10-05T21:38+0300

2022-10-05T21:38+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

su

elektrik

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Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.Su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat ​​​​​​ devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

fransa

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2022

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fransa, su, elektrik