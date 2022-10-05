https://sputniknews.com.tr/20221005/fetoden-ihrac-edilen-eski-binbasi-yakalandi-1061976295.html

FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşı yakalandı

FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşı yakalandı

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tutuklama

fetö

türkiye

binbaşı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı.Evde yapılan aramada 10 bin Euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.G.S.'nin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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tutuklama, fetö, türkiye, binbaşı