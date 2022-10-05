https://sputniknews.com.tr/20221005/eski-yunanistan-savunma-bakani-apostolakis-turkiye-ile-olasi-bir-savas-bizi-100-yil-geriye-goturur-1061973218.html

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye ile olası bir savaş, bizi 100 yıl geriye götürür

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye ile olası bir savaş, bizi 100 yıl geriye götürür

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile olası bir savaşın 'Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T07:48+0300

2022-10-05T07:48+0300

2022-10-05T07:48+0300

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Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.Evangelos Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi 'yalnız kalacağını' savundu.Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.

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