https://sputniknews.com.tr/20221005/eski-yunanistan-savunma-bakani-apostolakis-turkiye-ile-olasi-bir-savas-bizi-100-yil-geriye-goturur-1061973218.html
Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye ile olası bir savaş, bizi 100 yıl geriye götürür
Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye ile olası bir savaş, bizi 100 yıl geriye götürür
Eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile olası bir savaşın 'Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T07:48+0300
2022-10-05T07:48+0300
2022-10-05T07:48+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
evangelos apostolakis
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Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.Evangelos Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi 'yalnız kalacağını' savundu.Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221004/bahceli-eytlilerin-magduriyetini-bu-yil-bitmeden-cozume-kavusturacagiz-1061930721.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, evangelos apostolakis
Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye ile olası bir savaş, bizi 100 yıl geriye götürür
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Eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile olası bir savaşın 'Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini' savundu.
Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Evangelos Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi 'yalnız kalacağını' savundu.
Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.
Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.
Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.