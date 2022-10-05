https://sputniknews.com.tr/20221005/eski-chp-meclis-grup-baskanvekili-anadol-yunan-halki-abdden-rahatsiz-1061983395.html

Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Anadol: Yunan halkı ABD’den rahatsız

Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Anadol: Yunan halkı ABD’den rahatsız

Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Yunan halkının ABD’den ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kışkırtmacı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:03+0300

2022-10-05T13:03+0300

2022-10-05T13:03+0300

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04.10.2022 Ankara Farkı Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yaptığı ziyaret kapsamında yaptığı gözlemlerini aktardı. Anadol, Ege’deki mevcut dengelere ve Yunan halkının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Miçotakis, ABD ve AB’ye güveniyor’Yunanistan’da hiçbir politikacının Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kadar ülkesini başka bir ülkeye teslim etmediğini dile getiren Anadol, “Yunan halkı savaş istemiyor. Miçotakis’in bu kışkırtmacı politikalarından rahatsız. Aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ söylemlerinden korkuyor. Halk bunu sesli olarak da dile getiriyor. Miçotakis’in son demeçlerinden biri ‘Karşınızda biz yokuz, yanımızda AB ve NATO var’ şeklindeydi. Yunanistan’da hiçbir politikacı Miçotakis kadar ülkesini bir başka ülkeye teslim etmedi. Şöyle bir durum da var ki ekonomik koşullar ve küresel akım halkların tepkisini azalttı. Etnik çelişkileri öne çıkaran emperyalist politikalar örgütlülüğü azalttı. Halk memnun değil ama örgütlü bir şekilde başını kaldırmıyor. ABD’ye karşı bir isteksizlik söz konusu ve yapılan anlaşmalardan Yunan halkı rahatsız bunu açıkça söyleyebilirim” şeklinde konuştu.‘ABD Türkiye’yi çepeçevre sarıyor’ABD’nin Yunanistan ile iş birliği yaparak Türkiye’yi çevrelediğini kaydeden Anadol, şunları şu görüşleri savundu:‘Doğu Akdeniz’de Rusya-Türkiye ittifakı oluşmalı’Türkiye’nin Rusya ile birlikte ortak bir politika oluşturması gerektiğini dile getiren Anadol, “Politikada koşullara göre dengeler, bloklar oluşur. Türkiye’nin yapacağı başka bir şey yok bence. Rusya KKTC’yi tanırsa dengeler iyice değişir ve Amerika’nın, Batı İttifakı’nın aleyhine olur. Ayrıca genel olarak söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti vardır. Bir tanesi; ‘Araplar’ın içişlerine karışmayın’, ikincisi; ‘Rusya ile dostluğu bozmayın.’ NATO’ya girinceye kadar geleneksel Cumhuriyet politikası böyleydi. Bizim amacımız Rusya’yla birlikte bir politika oluşturarak Rusya tarafından Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasını sağlamak. Zaten Rusya tarafından tanınınca gerisi gelir. Rusya’dan direkt uçuşlar da başlarsa önemli adım atılmış olur” dedi.‘Güç merkezi Atlantik’ten Asya’ya kayıyor’Amerika’nın her geçen gün zayıfladığını söyleyen Anadol, “Güç merkezi Atlantik’ten Asya’ya kayıyor. Bu bir gerçek. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Güç oraya doğru gidiyor. Amerikan emperyalizmi, Amerika’nın egemenliği her geçen gün azalıyor, zayıflıyor. Bu da bir gerçek. Donanma sayısına bakın. Amerikan donanması dünyanın en büyük donanmasıydı. Bunların hep sayısı azalıyor. Ekonomisi daha zor durumda. Ama Asya ekonomileri büyüyor. Rusya’nın parası değerleniyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221004/bahceli-eytlilerin-magduriyetini-bu-yil-bitmeden-cozume-kavusturacagiz-1061930721.html

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yunanistan, abd, atlantik, asya, doğu akdeniz, rusya, chp, kemal anadol, kiryakos miçotakis