https://sputniknews.com.tr/20221005/eski-chp-meclis-grup-baskanvekili-anadol-yunan-halki-abdden-rahatsiz-1061983395.html
Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Anadol: Yunan halkı ABD’den rahatsız
Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Anadol: Yunan halkı ABD’den rahatsız
Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Yunan halkının ABD’den ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kışkırtmacı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:03+0300
2022-10-05T13:03+0300
2022-10-05T13:03+0300
politika
yunanistan
abd
atlantik
asya
doğu akdeniz
rusya
chp
kemal anadol
kiryakos miçotakis
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04.10.2022 Ankara Farkı
Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yaptığı ziyaret kapsamında yaptığı gözlemlerini aktardı. Anadol, Ege’deki mevcut dengelere ve Yunan halkının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Miçotakis, ABD ve AB’ye güveniyor’Yunanistan’da hiçbir politikacının Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kadar ülkesini başka bir ülkeye teslim etmediğini dile getiren Anadol, “Yunan halkı savaş istemiyor. Miçotakis’in bu kışkırtmacı politikalarından rahatsız. Aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ söylemlerinden korkuyor. Halk bunu sesli olarak da dile getiriyor. Miçotakis’in son demeçlerinden biri ‘Karşınızda biz yokuz, yanımızda AB ve NATO var’ şeklindeydi. Yunanistan’da hiçbir politikacı Miçotakis kadar ülkesini bir başka ülkeye teslim etmedi. Şöyle bir durum da var ki ekonomik koşullar ve küresel akım halkların tepkisini azalttı. Etnik çelişkileri öne çıkaran emperyalist politikalar örgütlülüğü azalttı. Halk memnun değil ama örgütlü bir şekilde başını kaldırmıyor. ABD’ye karşı bir isteksizlik söz konusu ve yapılan anlaşmalardan Yunan halkı rahatsız bunu açıkça söyleyebilirim” şeklinde konuştu.‘ABD Türkiye’yi çepeçevre sarıyor’ABD’nin Yunanistan ile iş birliği yaparak Türkiye’yi çevrelediğini kaydeden Anadol, şunları şu görüşleri savundu:‘Doğu Akdeniz’de Rusya-Türkiye ittifakı oluşmalı’Türkiye’nin Rusya ile birlikte ortak bir politika oluşturması gerektiğini dile getiren Anadol, “Politikada koşullara göre dengeler, bloklar oluşur. Türkiye’nin yapacağı başka bir şey yok bence. Rusya KKTC’yi tanırsa dengeler iyice değişir ve Amerika’nın, Batı İttifakı’nın aleyhine olur. Ayrıca genel olarak söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti vardır. Bir tanesi; ‘Araplar’ın içişlerine karışmayın’, ikincisi; ‘Rusya ile dostluğu bozmayın.’ NATO’ya girinceye kadar geleneksel Cumhuriyet politikası böyleydi. Bizim amacımız Rusya’yla birlikte bir politika oluşturarak Rusya tarafından Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasını sağlamak. Zaten Rusya tarafından tanınınca gerisi gelir. Rusya’dan direkt uçuşlar da başlarsa önemli adım atılmış olur” dedi.‘Güç merkezi Atlantik’ten Asya’ya kayıyor’Amerika’nın her geçen gün zayıfladığını söyleyen Anadol, “Güç merkezi Atlantik’ten Asya’ya kayıyor. Bu bir gerçek. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Güç oraya doğru gidiyor. Amerikan emperyalizmi, Amerika’nın egemenliği her geçen gün azalıyor, zayıflıyor. Bu da bir gerçek. Donanma sayısına bakın. Amerikan donanması dünyanın en büyük donanmasıydı. Bunların hep sayısı azalıyor. Ekonomisi daha zor durumda. Ama Asya ekonomileri büyüyor. Rusya’nın parası değerleniyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/bahceli-eytlilerin-magduriyetini-bu-yil-bitmeden-cozume-kavusturacagiz-1061930721.html
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yunanistan, abd, atlantik, asya, doğu akdeniz, rusya, chp, kemal anadol, kiryakos miçotakis
yunanistan, abd, atlantik, asya, doğu akdeniz, rusya, chp, kemal anadol, kiryakos miçotakis
Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili Anadol: Yunan halkı ABD’den rahatsız
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Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Yunan halkının ABD’den ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kışkırtmacı politikalarından rahatsız olduğunu söyledi. Anadol, Türkiye’nin etrafının ABD tarafından kuşatıldığını bildirdi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Eski CHP Meclis Grup Başkanvekili ve eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yaptığı ziyaret kapsamında yaptığı gözlemlerini aktardı. Anadol, Ege’deki mevcut dengelere ve Yunan halkının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘Miçotakis, ABD ve AB’ye güveniyor’
Yunanistan’da hiçbir politikacının Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kadar ülkesini başka bir ülkeye teslim etmediğini dile getiren Anadol, “Yunan halkı savaş istemiyor. Miçotakis’in bu kışkırtmacı politikalarından rahatsız. Aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ söylemlerinden korkuyor. Halk bunu sesli olarak da dile getiriyor. Miçotakis’in son demeçlerinden biri ‘Karşınızda biz yokuz, yanımızda AB ve NATO var’ şeklindeydi. Yunanistan’da hiçbir politikacı Miçotakis kadar ülkesini bir başka ülkeye teslim etmedi. Şöyle bir durum da var ki ekonomik koşullar ve küresel akım halkların tepkisini azalttı. Etnik çelişkileri öne çıkaran emperyalist politikalar örgütlülüğü azalttı. Halk memnun değil ama örgütlü bir şekilde başını kaldırmıyor. ABD’ye karşı bir isteksizlik söz konusu ve yapılan anlaşmalardan Yunan halkı rahatsız bunu açıkça söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
‘ABD Türkiye’yi çepeçevre sarıyor’
ABD’nin Yunanistan ile iş birliği yaparak Türkiye’yi çevrelediğini kaydeden Anadol, şunları şu görüşleri savundu:
“Bir basın toplantısında Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne Anadolu Ajansı muhabiri soru sordu: ‘Siz Lozan anlaşmasına rağmen oraya (Yunanistan’a) silah götürdünüz, neden bu silahları verdiniz?’ Sözcünün bu soruya, ‘Amerika’nın çıkarları neyse ona göre hareket ediyoruz’ şeklinde yanıt verdi. Yani Yunanistan’ın çıkarları demeye tenezzül bile etmiyor. Dolayısıyla bir kilitleme söz konusu. Haritayı gözünüzün önüne getirin. Dedeağaç, Midilli, Sisam, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, aşağıda Girit, hemen güneyimizde de PYD… Bu kilitlemedir. Bazıları ‘Rus donanmasını boğazdan Akdeniz’e çıkarmama amaçlı yapılıyor’ diyor. Ama bizim donanmamız da orada. Bizim donanmamızı da çıkarmayacak demek ki. Yani Ruslara karşı yapılıyor diyenler ya bilmiyorlar ya da gizli Amerikancılık yapıyorlar. Olur mu öyle şey? Türkiye’yi çepeçevre sarıyorlar. Bir savaş çıksa ne olacak? ABD açıkça taraf olmaktan da öte hiçbir uyarıyı dikkate almıyor ve bildiğini yapıyor.”
‘Doğu Akdeniz’de Rusya-Türkiye ittifakı oluşmalı’
Türkiye’nin Rusya ile birlikte ortak bir politika oluşturması gerektiğini dile getiren Anadol, “Politikada koşullara göre dengeler, bloklar oluşur. Türkiye’nin yapacağı başka bir şey yok bence. Rusya KKTC’yi tanırsa dengeler iyice değişir ve Amerika’nın, Batı İttifakı’nın aleyhine olur. Ayrıca genel olarak söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti vardır. Bir tanesi; ‘Araplar’ın içişlerine karışmayın’, ikincisi; ‘Rusya ile dostluğu bozmayın.’ NATO’ya girinceye kadar geleneksel Cumhuriyet politikası böyleydi. Bizim amacımız Rusya’yla birlikte bir politika oluşturarak Rusya tarafından Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasını sağlamak. Zaten Rusya tarafından tanınınca gerisi gelir. Rusya’dan direkt uçuşlar da başlarsa önemli adım atılmış olur” dedi.
‘Güç merkezi Atlantik’ten Asya’ya kayıyor’
Amerika’nın her geçen gün zayıfladığını söyleyen Anadol, “Güç merkezi Atlantik’ten Asya’ya kayıyor. Bu bir gerçek. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Güç oraya doğru gidiyor. Amerikan emperyalizmi, Amerika’nın egemenliği her geçen gün azalıyor, zayıflıyor. Bu da bir gerçek. Donanma sayısına bakın. Amerikan donanması dünyanın en büyük donanmasıydı. Bunların hep sayısı azalıyor. Ekonomisi daha zor durumda. Ama Asya ekonomileri büyüyor. Rusya’nın parası değerleniyor” ifadelerini kullandı.