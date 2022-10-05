https://sputniknews.com.tr/20221005/ermenistan-basbakani-ile-azerbaycan-cumhurbaskani-pragda-dortlu-gorusmede-bir-araya-gelecek-1061999130.html
Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T18:48+0300
2022-10-05T18:48+0300
2022-10-05T18:48+0300
dünya
nikol paşinyan
ilham aliyev
prag
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Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan; Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile dörtlü görüşme yapacak.Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak" ifadelerini kullandı.Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.Toplantı 6 Ekim'de yapılacakÇekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.
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nikol paşinyan, ilham aliyev, prag
nikol paşinyan, ilham aliyev, prag
Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.
Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan; Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile dörtlü görüşme yapacak.
Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.
Toplantı 6 Ekim'de yapılacak
Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.