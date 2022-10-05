https://sputniknews.com.tr/20221005/ermenistan-basbakani-ile-azerbaycan-cumhurbaskani-pragda-dortlu-gorusmede-bir-araya-gelecek-1061999130.html

Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T18:48+0300

2022-10-05T18:48+0300

2022-10-05T18:48+0300

dünya

nikol paşinyan

ilham aliyev

prag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051724406_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_653bba94193a3052822841dde0c281f3.jpg

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan; Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile dörtlü görüşme yapacak.Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak" ifadelerini kullandı.Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.Toplantı 6 Ekim'de yapılacakÇekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

prag

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikol paşinyan, ilham aliyev, prag