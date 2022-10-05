https://sputniknews.com.tr/20221005/ekonomi--koordinasyon-kurulu-cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-baskanliginda-toplandi-1061998254.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T18:09+0300

2022-10-05T18:09+0300

2022-10-05T18:13+0300

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

türkiye

fuat oktay

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Kamu tarafından sağlanan tüm teşvik ve desteklere ilişkin verilerin tek bir sistemde toplanmasına ve bu verilerin özellikle kamu yönetimi açısından nitelikli verilere dönüşmesine imkan veren Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'nde gelinen son aşamanın gözden geçirilerek sisteme ilişkin yol haritasının istişare edildiği ifade edilen açıklamada, toplantıda daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçlarının görüşüldüğü ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımların üzerinde de durulduğu anlatıldı.

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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), fuat oktay