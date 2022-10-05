https://sputniknews.com.tr/20221005/egm-2017den-bugune-kadar-600-uyusturucu-suc-organizasyonu-cokertildi-1061995924.html

EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini bildirdi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T16:57+0300

2022-10-05T16:57+0300

2022-10-05T16:57+0300

yaşam

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

uyuşturucu

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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2022 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 600 suç organizasyonunun çökertildiği belirtildi.Bu kapsamda, 5 bin 336 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin arasında "baron" olarak tabir edilen suç örgütü yöneticilerinin de olduğu bilgisi verildi.

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emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu