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https://sputniknews.com.tr/20221005/egm-2017den-bugune-kadar-600-uyusturucu-suc-organizasyonu-cokertildi-1061995924.html
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini bildirdi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T16:57+0300
2022-10-05T16:57+0300
yaşam
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
uyuşturucu
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2022 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 600 suç organizasyonunun çökertildiği belirtildi.Bu kapsamda, 5 bin 336 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin arasında "baron" olarak tabir edilen suç örgütü yöneticilerinin de olduğu bilgisi verildi.
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emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu
emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu

EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

16:57 05.10.2022
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2022 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 600 suç organizasyonunun çökertildiği belirtildi.
Bu kapsamda, 5 bin 336 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin arasında "baron" olarak tabir edilen suç örgütü yöneticilerinin de olduğu bilgisi verildi.
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