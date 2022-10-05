https://sputniknews.com.tr/20221005/edirnede-posetle-cope-atilmis-5-yavru-kopek-bulundu-1061969834.html
Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu
Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu
Edirne'de çevredekilerin çöpten gelen sesleri farketmesi sonrası çöp konteynerinde 5 adet yavru köpek bulundu. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:08+0300
2022-10-05T01:08+0300
2022-10-05T01:08+0300
türkiye
çöp
köpek
yavru köpek
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, çevredekiler tarafından bulundu. Köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı. Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi. Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.
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çöp, köpek, yavru köpek
Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu
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Edirne'de çevredekilerin çöpten gelen sesleri farketmesi sonrası çöp konteynerinde 5 adet yavru köpek bulundu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, çevredekiler tarafından bulundu. Köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı.
Çevreden geçen vatandaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi. Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.