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Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu
Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu
Edirne'de çevredekilerin çöpten gelen sesleri farketmesi sonrası çöp konteynerinde 5 adet yavru köpek bulundu. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:08+0300
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türkiye
çöp
köpek
yavru köpek
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, çevredekiler tarafından bulundu. Köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı. Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi. Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.
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çöp, köpek, yavru köpek
çöp, köpek, yavru köpek

Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu

01:08 05.10.2022
© İHAYavru köpek, yavru köpekler
Yavru köpek, yavru köpekler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© İHA
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Edirne'de çevredekilerin çöpten gelen sesleri farketmesi sonrası çöp konteynerinde 5 adet yavru köpek bulundu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, çevredekiler tarafından bulundu. Köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı.
Çevreden geçen vatandaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi. Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.
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