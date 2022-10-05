https://sputniknews.com.tr/20221005/edirnede-posetle-cope-atilmis-5-yavru-kopek-bulundu-1061969834.html

Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu

Edirne'de poşetle çöpe atılmış 5 yavru köpek bulundu

Edirne'de çevredekilerin çöpten gelen sesleri farketmesi sonrası çöp konteynerinde 5 adet yavru köpek bulundu. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çöp

köpek

yavru köpek

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, çevredekiler tarafından bulundu. Köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı. Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi. Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.

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çöp, köpek, yavru köpek