Gazeteci Deprem: Donbass halkı uzun süre Rusya’yı, Moskova ise uzun süre Minsk sürecini bekledi

“Donbass’ta uzun bir süreç yaşandı, 8.5 yıl dile kolay. Hakikaten bölge halkı Rusya’yı bekledi, hem askeri hem de idari ve politik açıdan. Ama bu uzun bir süre gerçekleşmedi. Ama buna rağmen bölge halkı Rusya’ya ‘küsmedi’. Tersine Rusya’ya daha da bağlandılar. Bunda şu etkili oldu, Rusya uzun bir süre bölgeye girmemek için beklemeyi tercih etti. Çünkü Minsk sürecinin sonuçlanmasını beklediler. Rusya’nın Minsk’ten umudu vardı. Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülükler gereği, en başta Rusya’ya da belli yükümlülükler getirilmişti. Zaten o bağlamda müdahalede bulunamazdı ve bekledi. Bir yandan da 2017’den itibaren hafiften başlamak kaydıyla ama 2018-19’da hızlanmak suretiyle Rusya, Donbass ve ilgili cumhuriyetlerde pasaport dağıtmaya başladı. O süreçte 800 bin kişi, şubata kadar zaten Rusya pasaportu edinmişti. Rusya pandemi öncesinde bölgeyi ekonomik ve sosyal açıdan entegre etmeye başlamıştı. İnsani yardım konvoylarını en baştan bölgeye devretmeye başladı. Toplamda birkaç yüz ton insani malzeme bölgeye ulaştırıldı. Çünkü şunu unutmamak gerekir ki Ukrayna yönetimi 2014’ün sonbaharından itibaren bölgenin, dünya ile olan finans bağlantısını kesti, birkaç yıl içinde ambargo uygulamaya başladı, dahası 2015’ten itibaren emekli aylıkları ve diğer maaşları ödemeyi kesti. Ukrayna’da vatandaşlık bağlarından kaynaklı, birkaç yıl öncesine kadar Donbass ve diğerleri Ukrayna vatandaşıydı. Ama buna rağmen ne emeklilik ne sosyal güvence talep ettiler ve dünya ile ekonomik irtibatı kesildi. Her taraftan gelen mallar da kesintiye uğradı. En temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere Rusya’dan karşılandı. Başka türlü ekonomi sosyal mekanizmalarla maaşlar da kademeli olarak hemen hemen hepsi zaman içinde memurların ve emeklilerin aylıkları Rusya’dan ödenmeye başladı.”