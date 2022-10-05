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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221005/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061973961.html
Euro dolara yaklaştı, gram altında artış sürüyor
Euro dolara yaklaştı, gram altında artış sürüyor
Dolar dün 18.58 lira seviyelerinin ardından bugüne 18.55 bandında başladı. Euro ise dolara yaklaştı ve 18.50 TL. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
yarım gram altın
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Dolar, 5 Ekim 2022 sabahında 18.55 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5664 lira, satış fiyatı 18.5769 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 18.5042 lira alış fiyatı, 18.5246 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Euro/Dolar paritesi ise 0.9967 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?1700 doları tekrar aşan ons altın fiyatı, 5 Ekim sabahında uluslararası piyasada 1720 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1027 lira, çeyrek altın 1697 lira, yarım altın 3393 lira, cumhuriyet altını 6763 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061928565.html
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dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu

Euro dolara yaklaştı, gram altında artış sürüyor

09:35 05.10.2022 (güncellendi: 09:40 05.10.2022)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar dün 18.58 lira seviyelerinin ardından bugüne 18.55 bandında başladı. Euro ise dolara yaklaştı ve 18.50 TL.
Dolar, 5 Ekim 2022 sabahında 18.55 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5664 lira, satış fiyatı 18.5769 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL 18.5042 lira alış fiyatı, 18.5246 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/Dolar paritesi ise 0.9967 seviyesinde.

Çeyrek altın ne kadar?

1700 doları tekrar aşan ons altın fiyatı, 5 Ekim sabahında uluslararası piyasada 1720 dolardan işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1027 lira, çeyrek altın 1697 lira, yarım altın 3393 lira, cumhuriyet altını 6763 liradan el değiştiriyor.
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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