https://sputniknews.com.tr/20221005/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061973961.html

Euro dolara yaklaştı, gram altında artış sürüyor

Euro dolara yaklaştı, gram altında artış sürüyor

Dolar dün 18.58 lira seviyelerinin ardından bugüne 18.55 bandında başladı. Euro ise dolara yaklaştı ve 18.50 TL. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T09:35+0300

2022-10-05T09:35+0300

2022-10-05T09:40+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

yarım gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg

Dolar, 5 Ekim 2022 sabahında 18.55 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5664 lira, satış fiyatı 18.5769 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 18.5042 lira alış fiyatı, 18.5246 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Euro/Dolar paritesi ise 0.9967 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?1700 doları tekrar aşan ons altın fiyatı, 5 Ekim sabahında uluslararası piyasada 1720 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1027 lira, çeyrek altın 1697 lira, yarım altın 3393 lira, cumhuriyet altını 6763 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221004/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061928565.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu