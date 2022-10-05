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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz 'İrfani Türküler' konserinde sahne aldı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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ibrahim kalın
atatürk kültür merkezi (akm)
konser
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ibrahim kalın, atatürk kültür merkezi (akm), konser, фото, yavuz bingöl
ibrahim kalın, atatürk kültür merkezi (akm), konser, фото, yavuz bingöl

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi

11:50 05.10.2022 (güncellendi: 11:54 05.10.2022)
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz 'İrfani Türküler' konserinde sahne aldı.
© AABeyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.
© AAFestival kapsamında İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'ın sahne aldığı İrfani Türküler konseri düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi - Sputnik Türkiye
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© AA
Festival kapsamında İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'ın sahne aldığı İrfani Türküler konseri düzenlendi.
© AAKonserde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi - Sputnik Türkiye
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© AA
Konserde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.
© AAKalın, irfan kelimesinin Arapça 'bilmek' kökünden geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. O yüzden arif olan kişi sahip olduğu bilgiyi tecrübe etmiş, kalbine nüfuz ettirmiş kişi demektir. Bu türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder. Bu yolculuk, yatay düzlemde yaşanan bir yolculuk değildir. 17. yüzyılda yaşamış filozoflarımızdan birinin ifadesiyle 'Tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır'. Zira yolculuğun aslı yatay değil, dikey yüzünde yaşanan yolculuktur."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kalın, irfan kelimesinin Arapça 'bilmek' kökünden geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. O yüzden arif olan kişi sahip olduğu bilgiyi tecrübe etmiş, kalbine nüfuz ettirmiş kişi demektir. Bu türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder. Bu yolculuk, yatay düzlemde yaşanan bir yolculuk değildir. 17. yüzyılda yaşamış filozoflarımızdan birinin ifadesiyle 'Tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır'. Zira yolculuğun aslı yatay değil, dikey yüzünde yaşanan yolculuktur."
© AAİnsanın içindeki sonsuzluk duygusunun doğuştan geldiğine işaret eden Kalın, sonsuzluk duygusunu tatmin edebilmek için baki olana tutunulması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKM'de konser verdi - Sputnik Türkiye
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© AA
İnsanın içindeki sonsuzluk duygusunun doğuştan geldiğine işaret eden Kalın, sonsuzluk duygusunu tatmin edebilmek için baki olana tutunulması gerektiğini ifade etti.
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