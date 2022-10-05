https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-katilim-finans-strateji-belgesine-iliskin-genelge-yayimladi-1061973363.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2025 yıllarına ilişkin Katılım Finans Strateji Belgesi'ne yönelik genelge yayımladı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T08:37+0300

2022-10-05T08:37+0300

2022-10-05T08:37+0300

ekonomi

türkiye

recep tayyip erdoğan

katılım finans dairesi başkanlığı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türkiye'de finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve finansal sistemin reel sektörü daha fazla desteklemesi kapsamında katılım finans sisteminin ruhuna uygun biçimde gelişmesi ve finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşmasının oldukça önemli olduğu bildirildi.Katılım finans sisteminin risk paylaşımı, varlığa dayalılık ve ahlaki değerleri önceleyen yapısıyla ülkenin finansal bağımsızlığına, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin tesis edilmesine de önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğu vurgulanan genelgede, katılım finansın gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleştirmesi amacıyla çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesinin gerektiği kaydedildi.Finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amaçlandıGenelgede, katılım finansın ilke ve prensiplerine uyumlu biçimde faaliyet göstermesi, çeşitli yapısal sorunlarına uygulanabilir ve gerçekçi çözümler üretilmesi ile finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

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türkiye, recep tayyip erdoğan, katılım finans dairesi başkanlığı