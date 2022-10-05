Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221005/chpden-basortusunu-anayasa-ile-cozelim-teklifine-yanit-yeni-anayasa-yeni-meclisin-isi-olacak-1061986658.html
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'
CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Anayasa'' çağrısına grup başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:54+0300
2022-10-05T13:54+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
anayasa
başörtüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043338390_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_7417ffeab9420e173679d21164b74dbd.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısı üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.CHP Grup Başkanvekili, ''Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'' dedi ve CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını söyledi.Özel, ''Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok'' açıklamasında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043338390_56:0:1144:816_1920x0_80_0_0_13ea5497bfa8c6493a6dfff1dbfcc088.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa, başörtüsü
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa, başörtüsü

CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'

13:54 05.10.2022
© AA / Ali Balıkçı Özgür Özel
 Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA / Ali Balıkçı
Abone olTelegram
CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Anayasa'' çağrısına grup başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, ''Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısı üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.
CHP Grup Başkanvekili, ''Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'' dedi ve CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını söyledi.
Özel, ''Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok'' açıklamasında da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
POLİTİKA
Erdoğan: Dürüstsen gel bu işi Anayasa teminatı altına alalım
13:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала