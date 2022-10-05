https://sputniknews.com.tr/20221005/chpden-basortusunu-anayasa-ile-cozelim-teklifine-yanit-yeni-anayasa-yeni-meclisin-isi-olacak-1061986658.html
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'
CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Anayasa'' çağrısına grup başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:54+0300
2022-10-05T13:54+0300
2022-10-05T13:54+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
anayasa
başörtüsü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısı üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.CHP Grup Başkanvekili, ''Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'' dedi ve CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını söyledi.Özel, ''Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok'' açıklamasında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa, başörtüsü
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa, başörtüsü
CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'
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CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Anayasa'' çağrısına grup başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, ''Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısı üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.
CHP Grup Başkanvekili, ''Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'' dedi ve CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını söyledi.
Özel, ''Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok'' açıklamasında da bulundu.