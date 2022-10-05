https://sputniknews.com.tr/20221005/chpden-basortusunu-anayasa-ile-cozelim-teklifine-yanit-yeni-anayasa-yeni-meclisin-isi-olacak-1061986658.html

CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'

CHP'den 'Başörtüsünü Anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'

CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Anayasa'' çağrısına grup başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:54+0300

2022-10-05T13:54+0300

2022-10-05T13:54+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

anayasa

başörtüsü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısı üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.CHP Grup Başkanvekili, ''Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak'' dedi ve CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını söyledi.Özel, ''Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok'' açıklamasında da bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa, başörtüsü