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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/canli--norvecte-tren-istasyonlarinda-sicaklik-4-derece-dusurulecek-1061973806.html
CANLI | Norveç'te tren istasyonlarında sıcaklık 4 derece düşürülecek
CANLI | Norveç'te tren istasyonlarında sıcaklık 4 derece düşürülecek
Norveç devlet demiryolu şirketi Bane Nor, enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkedeki 334 tren istasyonunda sıcaklığı 21'den 17 santigrat dereceye... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, nato, seferberlik, donbass, новый онлайн для белой редактуры
Belarus - tren - Sputnik Türkiye

CANLI | Norveç'te tren istasyonlarında sıcaklık 4 derece düşürülecek

09:37 05.10.2022
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Norveç devlet demiryolu şirketi Bane Nor, enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkedeki 334 tren istasyonunda sıcaklığı 21'den 17 santigrat dereceye düşüreceğini duyurdu.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, geçen hafta Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.
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09:36 05.10.2022
Norveç'te tren istasyonlarında sıcaklık 4 derece düşürülecek
Norveç devlet demiryolu şirketi Bane Nor, enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkedeki 334 tren istasyonunda sıcaklığı 21'den 17 santigrat dereceye düşüreceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, tedbirin enerji tüketimini yüzde 10 azaltma planı kapsamında olduğu ve 13 milyon kron'a kadar tasarruf sağlamayı amaçladığı belirtildi.
Şirket ayrıca, ülkenin bazı bölgelerindeki fahiş elektrik maliyetleri nedeniyle bazı ofislerindeki ısınma sıcaklığını da düşürmek kararı aldı. Enerji krizinin sürdüğü Norveç'in güneybatı kesiminde elektrik harcamaları yüzde 300'e varan artışlar görüyor.
Açıklamada, "Hem enerji tüketimini hem de yüksek elektrik faturalarını azaltmanın gerekli olduğu Avrupa'da bir elektrik kriziyle karşı karşıyayız. Bunun çevre üzerinde de olumlu bir etkisi var ve biz de bu çabaya katkıda bulunmak istiyoruz. Konu enerji ve para olduğunda elimizden geldiğince tasarruf yapmalıyız. Bekleme odalarında sıcaklık birkaç derece düşecek, ancak insanların Norveç sonbahara göre giyinmelerini bekliyoruz. İç mekanlar dışarıya kıyasla hala iyi, ılık ve kuru" denildi.
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