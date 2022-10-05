CANLI | Norveç'te tren istasyonlarında sıcaklık 4 derece düşürülecek

Norveç'te tren istasyonlarında sıcaklık 4 derece düşürülecek

Norveç devlet demiryolu şirketi Bane Nor, enerji tüketimini azaltmak amacıyla ülkedeki 334 tren istasyonunda sıcaklığı 21'den 17 santigrat dereceye düşüreceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, tedbirin enerji tüketimini yüzde 10 azaltma planı kapsamında olduğu ve 13 milyon kron'a kadar tasarruf sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Şirket ayrıca, ülkenin bazı bölgelerindeki fahiş elektrik maliyetleri nedeniyle bazı ofislerindeki ısınma sıcaklığını da düşürmek kararı aldı. Enerji krizinin sürdüğü Norveç'in güneybatı kesiminde elektrik harcamaları yüzde 300'e varan artışlar görüyor.

Açıklamada, "Hem enerji tüketimini hem de yüksek elektrik faturalarını azaltmanın gerekli olduğu Avrupa'da bir elektrik kriziyle karşı karşıyayız. Bunun çevre üzerinde de olumlu bir etkisi var ve biz de bu çabaya katkıda bulunmak istiyoruz. Konu enerji ve para olduğunda elimizden geldiğince tasarruf yapmalıyız. Bekleme odalarında sıcaklık birkaç derece düşecek, ancak insanların Norveç sonbahara göre giyinmelerini bekliyoruz. İç mekanlar dışarıya kıyasla hala iyi, ılık ve kuru" denildi.