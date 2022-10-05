https://sputniknews.com.tr/20221005/bozdag-talimati-aldik-anayasa-degisiklik-teklif-taslagi-hazirlama-calismalarimiza-basliyoruz-1061986088.html

Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'

Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:42+0300

2022-10-05T13:42+0300

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türkiye

bekir bozdağ

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html

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bekir bozdağ