https://sputniknews.com.tr/20221005/bozdag-talimati-aldik-anayasa-degisiklik-teklif-taslagi-hazirlama-calismalarimiza-basliyoruz-1061986088.html
Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'
Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:42+0300
2022-10-05T13:42+0300
2022-10-05T14:00+0300
türkiye
bekir bozdağ
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html
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bekir bozdağ
Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'
13:42 05.10.2022 (güncellendi: 14:00 05.10.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.