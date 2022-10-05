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https://sputniknews.com.tr/20221005/bozdag-talimati-aldik-anayasa-degisiklik-teklif-taslagi-hazirlama-calismalarimiza-basliyoruz-1061986088.html
Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'
Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:42+0300
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html
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bekir bozdağ

Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa değişikliği' açıklaması: 'Talimatı aldık'

13:42 05.10.2022 (güncellendi: 14:00 05.10.2022)
© İHABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© İHA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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