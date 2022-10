https://sputniknews.com.tr/20221005/borsa-islemlerinde-usulsuzluk-yaptiklari-iddia-edilen-5-supheli-tutuklandi-1061970927.html

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

türkiye

borsa

manipülasyon

sermaye piyasası kurulu (spk)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma savcılığına çıkarılan 8 şüpheliden Mehmet Akdere'nin de aralarında bulunduğu 5'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.Diğer 3 şüpheliden 2'sine yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma, bir şüpheliye ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu, sorgularının ardından Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki "piyasa dolandırıcılığı" suçundan tutuklandı.Hakimlikte sorgulanan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, tutuklanmaları talep edilen şüpheliler hakkında soruşturma savcılığı tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısının detayları ortaya çıktı.Yazıda, şüphelilerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri işlem hacimlerinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.Şüphelilerce fiyat yükseltici ve kendi kendine karşılıklı işlemler yapılarak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği, böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izleniminin verildiği aktarılan yazıda, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurulduğu ifade edildi.Yazıda, pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunulduğu, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon alındığı belirtildi.Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu kaydedilen yazıda, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde artırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği, bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı anlatıldı.Grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacmi yaklaşık 30 milyar liraBorsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da Banka Endeksi'ni oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları belirlendi.Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleriyle piyasada hakimiyet kurarak pay fiyatların belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları anlaşıldı.Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla ayni payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde artırılarak yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.Şüpheliler yaklaşık 5 milyar lira kar, 1 milyar lira da zarar ettiBu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilirken ilgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediklerini değerlendirdi.SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2.5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken fakat piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon yapmıştıBorsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

türkiye

