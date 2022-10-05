https://sputniknews.com.tr/20221005/birinci-karabag-savasinda-hayatini-kaybeden-azerbaycan-askerlerine-ait-toplu-mezar-bulundu-1061984419.html

Birinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu

Birinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu

Azerbaycan’ın kontrol altına aldığı Hocavent ilinin Edilli köyünde Birinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:07+0300

2022-10-05T13:07+0300

2022-10-05T13:07+0300

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dağlık karabağ

azerbaycan

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AA, Edilli köyünde bulunan 12 Azerbaycanlı askerin toplu şekilde gömüldüğü alanı görüntüledi. Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabileceklerini gösteriyor.Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev, yaptığı açıklamada Birinci Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycanlıların bulunması için Şubat 2022’den itibaren bölgede kazılar yaptıklarını belirtti.Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, “26 Eylül’de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak" dedi.Resmi kayıtlara göre 1990’lı yılların başlarında, Birinci Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.

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dağlık karabağ, azerbaycan, ermenistan, toplu mezar