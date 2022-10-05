https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-kocadan-hastanede-yasli-kadina-eziyet-goruntulerine-tepki-suclular-cezasini-cekecek-1061991001.html

Bakan Koca'dan hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine tepki: 'Suçlular cezasını çekecek'

Bakan Koca'dan hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine tepki: 'Suçlular cezasını çekecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşıma giren İstanbul’daki bir özel hastanede çekildiği belirtilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T15:36+0300

2022-10-05T15:36+0300

2022-10-05T15:36+0300

türkiye

sağlık bakanı

fahrettin koca

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Söz konusu olay 2021 yılında Ataşehir'deki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görevli personel, tedavisi süren bir kadın hastayla alay ederek bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atıyor, videoyu çeken kişi ise küfrediyor.Bakan Koca, “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” dedi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

sağlık bakanı, fahrettin koca