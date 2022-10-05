https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-kocadan-hastanede-yasli-kadina-eziyet-goruntulerine-tepki-suclular-cezasini-cekecek-1061991001.html
Bakan Koca'dan hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine tepki: 'Suçlular cezasını çekecek'
Bakan Koca'dan hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine tepki: 'Suçlular cezasını çekecek'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşıma giren İstanbul’daki bir özel hastanede çekildiği belirtilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:36+0300
2022-10-05T15:36+0300
2022-10-05T15:36+0300
türkiye
sağlık bakanı
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Söz konusu olay 2021 yılında Ataşehir'deki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görevli personel, tedavisi süren bir kadın hastayla alay ederek bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atıyor, videoyu çeken kişi ise küfrediyor.Bakan Koca, “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanı, fahrettin koca
sağlık bakanı, fahrettin koca
Bakan Koca'dan hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine tepki: 'Suçlular cezasını çekecek'
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşıma giren İstanbul’daki bir özel hastanede çekildiği belirtilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Görüntünün kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” dedi.
Söz konusu olay 2021 yılında Ataşehir'deki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görevli personel, tedavisi süren bir kadın hastayla alay ederek bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atıyor, videoyu çeken kişi ise küfrediyor.
Bakan Koca, “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” dedi.