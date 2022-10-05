https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-akar-ingiliz-mevkidasinin-resmi-davetlisi-olarak-ingiltereye-gitti-1061999408.html

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T18:54+0300

2022-10-05T18:54+0300

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ingiltere

hulusi akar

türkiye

resmi ziyaret

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Bakan Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.

ingiltere

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ingiltere, hulusi akar, resmi ziyaret