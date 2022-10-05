https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-akar-ingiliz-mevkidasinin-resmi-davetlisi-olarak-ingiltereye-gitti-1061999408.html
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T18:54+0300
2022-10-05T18:54+0300
2022-10-05T18:55+0300
ingiltere
hulusi akar
türkiye
resmi ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059539753_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_10cd951e7de7382f1331ea52aba24513.jpg
Bakan Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.
ingiltere
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059539753_187:0:1200:760_1920x0_80_0_0_24b28ffb797eb4a014986ea2af608d04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, hulusi akar, resmi ziyaret
ingiltere, hulusi akar, resmi ziyaret
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti
18:54 05.10.2022 (güncellendi: 18:55 05.10.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti.
Bakan Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.
Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.