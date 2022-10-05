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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T18:54+0300
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ingiltere
hulusi akar
türkiye
resmi ziyaret
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Bakan Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.
ingiltere
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ingiltere, hulusi akar, resmi ziyaret
ingiltere, hulusi akar, resmi ziyaret

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının resmi davetlisi olarak İngiltere'ye gitti

18:54 05.10.2022 (güncellendi: 18:55 05.10.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti.
Bakan Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.
Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.
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