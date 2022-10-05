https://sputniknews.com.tr/20221005/aralarinda-bir-rus-kozmonotun-da-bulundugu-space-xin-falcon-9-roketi-uuiye-firlatildi--1062000437.html

Aralarında bir Rus kozmonotun da bulunduğu Space X'in Falcon 9 roketi, UUİ'ye fırlatıldı

Aralarında bir Rus kozmonotun da bulunduğu Space X'in Falcon 9 roketi, UUİ'ye fırlatıldı

NASA’nın ABD Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 5 Ekim TSİ 19.00 kalkan SpaceX’in Dragon Endurance uzay aracıyla dört astronot, Uluslararası Uzay... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T19:44+0300

2022-10-05T19:44+0300

2022-10-05T19:57+0300

yaşam

space x

nasa

roscosmos

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'nda, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata, NASA astronotları Josh Cassada ve Nicole Mann, Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Astronotlar, SpaceX Falcon 9 Crew 5'in fırlatılması öncesinde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A numaralı piste geçmeden Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası'ndan çıkarken görüntülendi. Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenecek altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından fırlatıldı.Ekibin uzay istasyonuna 6 Ekim Perşembe günü saat 23.57 TSİ’de yanaşması bekleniyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

space x, nasa, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)