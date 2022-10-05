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https://sputniknews.com.tr/20221005/aralarinda-bir-rus-kozmonotun-da-bulundugu-space-xin-falcon-9-roketi-uuiye-firlatildi--1062000437.html
Aralarında bir Rus kozmonotun da bulunduğu Space X'in Falcon 9 roketi, UUİ'ye fırlatıldı
Aralarında bir Rus kozmonotun da bulunduğu Space X'in Falcon 9 roketi, UUİ'ye fırlatıldı
NASA’nın ABD Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 5 Ekim TSİ 19.00 kalkan SpaceX’in Dragon Endurance uzay aracıyla dört astronot, Uluslararası Uzay... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T19:44+0300
2022-10-05T19:57+0300
yaşam
space x
nasa
roscosmos
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'nda, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata, NASA astronotları Josh Cassada ve Nicole Mann, Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Astronotlar, SpaceX Falcon 9 Crew 5'in fırlatılması öncesinde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A numaralı piste geçmeden Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası'ndan çıkarken görüntülendi. Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenecek altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından fırlatıldı.Ekibin uzay istasyonuna 6 Ekim Perşembe günü saat 23.57 TSİ’de yanaşması bekleniyor.
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space x, nasa, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)
space x, nasa, roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Aralarında bir Rus kozmonotun da bulunduğu Space X'in Falcon 9 roketi, UUİ'ye fırlatıldı

19:44 05.10.2022 (güncellendi: 19:57 05.10.2022)
© AA NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata
 NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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NASA’nın ABD Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 5 Ekim TSİ 19.00 kalkan SpaceX’in Dragon Endurance uzay aracıyla dört astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatıldı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'nda, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata, NASA astronotları Josh Cassada ve Nicole Mann, Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Astronotlar, SpaceX Falcon 9 Crew 5'in fırlatılması öncesinde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A numaralı piste geçmeden Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası'ndan çıkarken görüntülendi.

Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenecek altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından fırlatıldı.

Ekibin uzay istasyonuna 6 Ekim Perşembe günü saat 23.57 TSİ’de yanaşması bekleniyor.


© AA NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata
 NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata
© AA
© AA NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata
 NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
NASA astronotları Nicole Mann ve Josh Cassada, Roscosmos’tan Rus kozmonot Anna Kikina ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Koichi Wakata
© AA
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