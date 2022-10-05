https://sputniknews.com.tr/20221005/ampute-futbol-milli-takimi-2022-dunya-kupasinda-meksikayi-5-0-yenerek-ceyrek-finale-yukseldi-1062002834.html

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T21:27+0300

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spor

türkiye ampute milli takımı

ampute

meksika

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını Türkiye, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren Türkiye 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.Net bir sporla maçı kazanan futbolcular büyük sevinç yaşadı.Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.Türkiye-Meksika müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden izledi.

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