https://sputniknews.com.tr/20221005/almanya-basbakani-scholz-elektrik-ve-gaz-fiyatlarinin-yeniden-dusmesi-gerekiyor-1061970786.html
Almanya Başbakanı Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor
Almanya Başbakanı Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen eleştirilere karşı Almanya'da enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini savundu. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:59+0300
2022-10-05T01:59+0300
2022-10-05T01:59+0300
avrupa'da enerji krizi
olaf scholz
almanya
doğalgaz
elektrik
fiyat
kriz
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Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gerçekten de elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor. Biraz absürt bir şekilde yükselen fiyatların uluslararası alanda tekrar düşmesini sağlamak için hep birlikte çalışacağız" dedi.Şu anki gaz fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Scholz, "Şu anda gaz fiyatları tekrar düşüyor ve daha da düşmesi gerekiyor. Çok yüksekler. Arz talep oranına bakacak olursanız bunun haklı bir gerekçesi olmadığını görürsünüz. Hala yapılması gereken önemli indirimler var ve bunları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Avrupa'daki enerji altyapısının geliştirilmesini isteyen Alman Başbakan, "Böylece Avrupa'nın her köşesinden gaz ithal etme imkanına sahip olalım ve böylece Rusya'dan ithalata bel bağlamak zorunda kalmayalım" diye konuştu.Enerji krizi karşısında AB'nin kredi programlarına ilişkin tartışmaya da değinen Scholz, Kovid-19 krizinden kalan ve henüz kullanılmayan yeniden yapılandırma fonuna atıfta bulunarak, "Büyük çoğunluğu henüz kullanılmamış ancak şu anda özellikle etkili olabilecek 750 milyar euro'luk devasa bir programımız var. Birbirimizle somut konuları tartışırken bunu aklımızda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.
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olaf scholz, almanya, doğalgaz, elektrik, fiyat, kriz
olaf scholz, almanya, doğalgaz, elektrik, fiyat, kriz
Almanya Başbakanı Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen eleştirilere karşı Almanya'da enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini savundu.
Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gerçekten de elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor. Biraz absürt bir şekilde yükselen fiyatların uluslararası alanda tekrar düşmesini sağlamak için hep birlikte çalışacağız" dedi.
Şu anki gaz fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Scholz, "Şu anda gaz fiyatları tekrar düşüyor ve daha da düşmesi gerekiyor. Çok yüksekler. Arz talep oranına bakacak olursanız bunun haklı bir gerekçesi olmadığını görürsünüz. Hala yapılması gereken önemli indirimler var ve bunları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'daki enerji altyapısının geliştirilmesini isteyen Alman Başbakan, "Böylece Avrupa'nın her köşesinden gaz ithal etme imkanına sahip olalım ve böylece Rusya'dan ithalata bel bağlamak zorunda kalmayalım" diye konuştu.
Enerji krizi karşısında AB'nin kredi programlarına ilişkin tartışmaya da değinen Scholz, Kovid-19 krizinden kalan ve henüz kullanılmayan yeniden yapılandırma fonuna atıfta bulunarak, "Büyük çoğunluğu henüz kullanılmamış ancak şu anda özellikle etkili olabilecek 750 milyar euro'luk devasa bir programımız var. Birbirimizle somut konuları tartışırken bunu aklımızda tutmalıyız" ifadelerini kullandı.