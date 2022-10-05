https://sputniknews.com.tr/20221005/ahmet-davutoglu-selahattin-demirtas-hakkindaki-sikayetini-geri-cekti-1062001135.html

Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçeyle, Başbakanlığı döneminde kendisine hakaret ettiği iddiasıyla... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T20:00+0300

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türkiye

ahmet davutoğlu

selahattin demirtaş

şikayet

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti.İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu sanık Selahattin Demirtaş'a Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılmaya çalışıldı ancak teknik aksaklık nedeniyle bağlantı sağlanamadı.Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir'in hazır bulunduğu duruşmada, 'mağdur' Ahmet Davutoğlu'nun avukatı aracılığıyla dosyaya dilekçe sunduğu, bu dosyadaki tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiği bildirildi.Demirtaş'ın avukatı Epözdemir, Davutoğlu'nun şikayetten vazgeçmesini kabul ettiklerini belirterek, "Müvekkilin milletvekilliğinin kaldırılmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla anayasaya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Müvekkil, dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak meclis kürsüsünden yapmıştır. Bu raporlarla ortadadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini istiyoruz" diye konuştu.Mahkeme, sanık hakkındaki başka mahkemelerdeki bazı dosyalarının akıbetlerinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 2015 yılında yaptığı açıklamada, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor

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