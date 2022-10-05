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https://sputniknews.com.tr/20221005/abdnin-borcu-ilk-kez-31-trilyon-dolari-asti-1061970662.html
ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı
ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı
ABD'nin milli borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:50+0300
2022-10-05T01:50+0300
ekonomi
abd
borç
abd hazine bakanlığı
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ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 31.1 trilyon dolara ulaştı.Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken, ekonomistler, artan faiz oranlarının, ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti.ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.CBO'nun temmuz ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.
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abd, borç, abd hazine bakanlığı
abd, borç, abd hazine bakanlığı

ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı

01:50 05.10.2022
© Fotoğraf : TwitterABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'nin milli borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 31.1 trilyon dolara ulaştı.
Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken, ekonomistler, artan faiz oranlarının, ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.
CBO'nun temmuz ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.
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