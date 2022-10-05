https://sputniknews.com.tr/20221005/abdnin-borcu-ilk-kez-31-trilyon-dolari-asti-1061970662.html

ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı

ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı

ABD'nin milli borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T01:50+0300

2022-10-05T01:50+0300

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ekonomi

abd

borç

abd hazine bakanlığı

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ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 31.1 trilyon dolara ulaştı.Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken, ekonomistler, artan faiz oranlarının, ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti.ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.CBO'nun temmuz ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.

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2022

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abd, borç, abd hazine bakanlığı