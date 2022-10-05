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https://sputniknews.com.tr/20221005/abd-rusyadan-ithalati-artirdi-1062000782.html
ABD, Rusya’dan ithalatı artırdı
ABD, Rusya’dan ithalatı artırdı
ABD İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ağustos ayında Rusya’dan mal ithalatı temmuza göre yüzde 7.7 artarak 522 milyon 100 bine ulaştı. Bu, nisan ayından... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T19:51+0300
2022-10-05T19:51+0300
ekonomi
rusya
abd
ithalat
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Temmuzda ABD’nin Rusya’dan mal ithalatı 484 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşmişti.Diğer yandan ABD’den Rusya’ya mal ihracatı ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 66 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti.Toplamda, Ocak-Ağustos 2022 döneminde, ABD’nin Rusya’dan mal ithalatı 12 milyar 100 milyon dolar, ABD’den Rusya’ya mal ihracatı da 1 milyar 300 milyon dolar oldu.
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rusya, abd, ithalat
rusya, abd, ithalat

ABD, Rusya’dan ithalatı artırdı

19:51 05.10.2022
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
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ABD İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ağustos ayında Rusya’dan mal ithalatı temmuza göre yüzde 7.7 artarak 522 milyon 100 bine ulaştı. Bu, nisan ayından bu yana ilk artış oldu.
Temmuzda ABD’nin Rusya’dan mal ithalatı 484 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşmişti.
Diğer yandan ABD’den Rusya’ya mal ihracatı ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 66 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti.
Toplamda, Ocak-Ağustos 2022 döneminde, ABD’nin Rusya’dan mal ithalatı 12 milyar 100 milyon dolar, ABD’den Rusya’ya mal ihracatı da 1 milyar 300 milyon dolar oldu.
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