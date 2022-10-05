https://sputniknews.com.tr/20221005/ab-ulkeleri-rusyaya-yeni-yaptirim-paketinde-anlasti--1061993470.html
AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı
AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı
AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T16:08+0300
2022-10-05T16:08+0300
2022-10-05T16:10+0300
ukrayna krizi
ab
yaptırım
rusya
ursula von der leyen
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AB dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi. Paylaşımda, yaptırımların Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rusya'ya katılmasına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarılarak, 8. yaptırım paketinin, yazılı olarak onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği açıklandı. B Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bugün üye ülkelerin 8. yaptırım paketi üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" paylaşımında bulundu. AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketini teklif etmişti. AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gereken yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar getirilecekti. Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu. Anlaşma sağlanan paketin bütün içeriği ise henüz paylaşılmadı.
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ab, yaptırım, rusya, ursula von der leyen
ab, yaptırım, rusya, ursula von der leyen
AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı
16:08 05.10.2022 (güncellendi: 16:10 05.10.2022) Abone ol
AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.
AB dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi.
Paylaşımda, yaptırımların Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rusya'ya katılmasına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarılarak, 8. yaptırım paketinin, yazılı olarak onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği açıklandı.
B Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bugün üye ülkelerin 8. yaptırım paketi üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" paylaşımında bulundu.
AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketini teklif etmişti.
AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gereken yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar getirilecekti. Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu. Anlaşma sağlanan paketin bütün içeriği ise henüz paylaşılmadı.