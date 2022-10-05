https://sputniknews.com.tr/20221005/77-yasindaki-adam-kendisinden-37-yas-kucuk-karisini-kiskanclik-gerekcesiyle-oldurdu-1061988451.html

77 yaşındaki adam, kendisinden 37 yaş küçük karısını 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürdü

77 yaşındaki adam, kendisinden 37 yaş küçük karısını 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürdü

Ankara'da kendisinden 37 yaş küçük karısı ile 'kıskançlık' yüzünden tartıştığı iddia edilen koca, tabancayla dehşet saçtı. 77 yaşındaki Muzaffer Ç... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T14:37+0300

2022-10-05T14:37+0300

2022-10-05T14:37+0300

yaşam

ankara

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Ankara'da karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.Dilek Ç.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ankara

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ankara