2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanları belli oldu
12:58 05.10.2022 (güncellendi: 13:22 05.10.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND2022 Nobel Kimya Ödülü, biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi.
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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2022 Nobel Kimya Ödülü, biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi.
Bu yılın Nobel Ödülleri'nin üçüncüsü, Kimya alanında verildi.
Düzenlenen törende 2022 Nobel Kimya Ödülü'ne, 'click' kimyası ve biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless layık görüldü.
Dr. Bertozzi Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 8. kadın olurken, Dr. Sharpless ise 2. kez bir Nobel Ödülü'ne layık görülen 5. bilim insanı oldu.
Nobel Kimya Komitesi Başkanı Johan Aqvist, bu yılki ödülün 'konuları fazla karmaşıklaştırmamak, bunun yerine kolay ve basit olanla çalışmak' ile ilgili olduğunu kaydetti.
"'Click' kimyası aslında neredeyse kulağa geldiği gibidir" diyen Aqvist, şu ifadeleri kullandı:
“Her şey molekülleri bir araya getirmekle ilgili. Farklı yapıtaşlarına, küçük kimyasal tokalar bağlayabileceğinizi hayal edin. O zaman bu tokaları birbirine bağlayabilir ve daha karmaşık ve değişken moleküller üretebilirsiniz.”
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4