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2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanları belli oldu
2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanları belli oldu
2022 Nobel Kimya Ödülü, biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T12:58+0300
2022-10-05T13:22+0300
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Bu yılın Nobel Ödülleri'nin üçüncüsü, Kimya alanında verildi.Düzenlenen törende 2022 Nobel Kimya Ödülü'ne, 'click' kimyası ve biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless layık görüldü.Dr. Bertozzi Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 8. kadın olurken, Dr. Sharpless ise 2. kez bir Nobel Ödülü'ne layık görülen 5. bilim insanı oldu.Nobel Kimya Komitesi Başkanı Johan Aqvist, bu yılki ödülün 'konuları fazla karmaşıklaştırmamak, bunun yerine kolay ve basit olanla çalışmak' ile ilgili olduğunu kaydetti."'Click' kimyası aslında neredeyse kulağa geldiği gibidir" diyen Aqvist, şu ifadeleri kullandı:
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nobel, nobel ödülü, kimya
nobel, nobel ödülü, kimya

2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan bilim insanları belli oldu

12:58 05.10.2022 (güncellendi: 13:22 05.10.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND2022 Nobel Kimya Ödülü, biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi.
2022 Nobel Kimya Ödülü, biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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2022 Nobel Kimya Ödülü, biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'e verildi.
Bu yılın Nobel Ödülleri'nin üçüncüsü, Kimya alanında verildi.
Düzenlenen törende 2022 Nobel Kimya Ödülü'ne, 'click' kimyası ve biyo-ortogonal kimyanın geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless layık görüldü.
Dr. Bertozzi Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 8. kadın olurken, Dr. Sharpless ise 2. kez bir Nobel Ödülü'ne layık görülen 5. bilim insanı oldu.
Nobel Kimya Komitesi Başkanı Johan Aqvist, bu yılki ödülün 'konuları fazla karmaşıklaştırmamak, bunun yerine kolay ve basit olanla çalışmak' ile ilgili olduğunu kaydetti.
"'Click' kimyası aslında neredeyse kulağa geldiği gibidir" diyen Aqvist, şu ifadeleri kullandı:
“Her şey molekülleri bir araya getirmekle ilgili. Farklı yapıtaşlarına, küçük kimyasal tokalar bağlayabileceğinizi hayal edin. O zaman bu tokaları birbirine bağlayabilir ve daha karmaşık ve değişken moleküller üretebilirsiniz.”
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