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'YouTube'da 4K videolar ücretli olacak' iddiası
'YouTube'da 4K videolar ücretli olacak' iddiası
Video paylaşım platformu YouTube'un, Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre 4K videoları YouTube Premium'a has bir özellik yaparak ücretli hâle... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T06:42+0300
2022-10-04T06:44+0300
yaşam
youtube
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video
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Sosyal medya, Youtube'da 4K videoların ücretli olacağı iddiasını konuşuyor.Hali hazırda YouTube, 4K video izlemek için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak Reddit'teki iddialar, şirketin 4K video çözünürlüğünü YouTube Premium abonelerine özel hâle getirme planı olduğuna işaret ediyor.YouTube'da 4K çözünürlüğe ulaşmak için ücret ödenmesinin gerekeceği yönündeki iddialar, bir Reddit kullanıcısının iPhone'daki YouTube uygulamasından alındığını iddia ederek paylaştığı bir ekran görüntüsüyle başladı.Ekran görüntüsünde 2160p (4K) çözünürlük seçeneğinin "Premium" olarak işaretlendiği ve "Yükseltmek için dokunun" bağlantısını yer aldığı görüldü. Başka kullanıcılar da cihazlarında benzer bulgular gördüğünü bildirdi. Ancak henüz bu gelişme bir iddiadan ötesine geçmedi.YouTube'un tepkileri görmek ve 4K videoları YouTube Premium'a özel yapmanın iyi bir fikir olup olmadığına karar vermek için denemeler yaptığı ileri sürülüyor.Eğer denemeler olumlu sonuç verir ve YouTube 4K çözünürlüğün YouTube Premium'a has bir özellik olacağına karar verirse, ücretsiz YouTube kullanıcılarının 4K içeriklere erişmek için YouTube Premium'a ücret ödeyip abone olmaları gerekebilir.
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youtube, youtube premium, video

'YouTube'da 4K videolar ücretli olacak' iddiası

06:42 04.10.2022 (güncellendi: 06:44 04.10.2022)
© Sputnik / Рамиль СитдиковYouTube
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Video paylaşım platformu YouTube'un, Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre 4K videoları YouTube Premium'a has bir özellik yaparak ücretli hâle getireceği iddia edildi.
Sosyal medya, Youtube'da 4K videoların ücretli olacağı iddiasını konuşuyor.
Hali hazırda YouTube, 4K video izlemek için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak Reddit'teki iddialar, şirketin 4K video çözünürlüğünü YouTube Premium abonelerine özel hâle getirme planı olduğuna işaret ediyor.
YouTube'da 4K çözünürlüğe ulaşmak için ücret ödenmesinin gerekeceği yönündeki iddialar, bir Reddit kullanıcısının iPhone'daki YouTube uygulamasından alındığını iddia ederek paylaştığı bir ekran görüntüsüyle başladı.
Ekran görüntüsünde 2160p (4K) çözünürlük seçeneğinin "Premium" olarak işaretlendiği ve "Yükseltmek için dokunun" bağlantısını yer aldığı görüldü. Başka kullanıcılar da cihazlarında benzer bulgular gördüğünü bildirdi. Ancak henüz bu gelişme bir iddiadan ötesine geçmedi.
YouTube'un tepkileri görmek ve 4K videoları YouTube Premium'a özel yapmanın iyi bir fikir olup olmadığına karar vermek için denemeler yaptığı ileri sürülüyor.
Eğer denemeler olumlu sonuç verir ve YouTube 4K çözünürlüğün YouTube Premium'a has bir özellik olacağına karar verirse, ücretsiz YouTube kullanıcılarının 4K içeriklere erişmek için YouTube Premium'a ücret ödeyip abone olmaları gerekebilir.
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