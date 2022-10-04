https://sputniknews.com.tr/20221004/voronejde-polise-saldiran-amerikali-45-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1061956351.html

Voronej'de polise saldıran ABD vatandaşı Robert Gilman, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Voronej'de polise saldıran ABD vatandaşı Robert Gilman, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya’nın güneyindeki Voronej kentinde polise saldıran Amerikalı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T18:54+0300

2022-10-04T18:54+0300

2022-10-04T19:15+0300

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Voronej Merkez Bölge Mahkemesi, ABD vatandaşı Robert Gilman'ı polis memuruna saldırma davasında mahkum ederek 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, 28 yaşındaki Gilman'ı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 318. maddesinin 1. fıkrasına göre suçlu buldu.Bu yılın Ocak ayında Sohum-Moskova seferini yapan trende sarhoş halde saldırgan davranışlar sergilediği ve Rus Demiryolları çalışanları ile tartıştığı için Voronej'de trenden indirilerek polis karakoluna götürülen Amerikalı burada bir polis memuruna saldırmıştı.Ön soruşturma ve yargılama sırasında suçunu kabul eden Gilman’ı mahkeme 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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