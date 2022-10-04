https://sputniknews.com.tr/20221004/voronejde-polise-saldiran-amerikali-45-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1061956351.html
Voronej'de polise saldıran ABD vatandaşı Robert Gilman, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Voronej'de polise saldıran ABD vatandaşı Robert Gilman, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Rusya’nın güneyindeki Voronej kentinde polise saldıran Amerikalı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T18:54+0300
2022-10-04T18:54+0300
2022-10-04T19:15+0300
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mahkeme
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Voronej Merkez Bölge Mahkemesi, ABD vatandaşı Robert Gilman'ı polis memuruna saldırma davasında mahkum ederek 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, 28 yaşındaki Gilman'ı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 318. maddesinin 1. fıkrasına göre suçlu buldu.Bu yılın Ocak ayında Sohum-Moskova seferini yapan trende sarhoş halde saldırgan davranışlar sergilediği ve Rus Demiryolları çalışanları ile tartıştığı için Voronej'de trenden indirilerek polis karakoluna götürülen Amerikalı burada bir polis memuruna saldırmıştı.Ön soruşturma ve yargılama sırasında suçunu kabul eden Gilman’ı mahkeme 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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rusya, abd, mahkeme
Voronej'de polise saldıran ABD vatandaşı Robert Gilman, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
18:54 04.10.2022 (güncellendi: 19:15 04.10.2022) Abone ol
Rusya’nın güneyindeki Voronej kentinde polise saldıran Amerikalı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Voronej Merkez Bölge Mahkemesi, ABD vatandaşı Robert Gilman'ı polis memuruna saldırma davasında mahkum ederek 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, 28 yaşındaki Gilman'ı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 318. maddesinin 1. fıkrasına göre suçlu buldu.
Bu yılın Ocak ayında Sohum-Moskova seferini yapan trende sarhoş halde saldırgan davranışlar sergilediği ve Rus Demiryolları çalışanları ile tartıştığı için Voronej'de trenden indirilerek polis karakoluna götürülen Amerikalı burada bir polis memuruna saldırmıştı.
Ön soruşturma ve yargılama sırasında suçunu kabul eden Gilman’ı mahkeme 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.