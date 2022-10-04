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https://sputniknews.com.tr/20221004/turkiyeden-yemendeki-taraflara-bariscil-cozum-cagrisi-1061922602.html
Türkiye'den Yemen'deki taraflara 'barışçıl çözüm' çağrısı
Türkiye'den Yemen'deki taraflara 'barışçıl çözüm' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyulduğunu belirtti... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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yemen
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yemen’de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Türkiye'nin, BM'nin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edeceği aktarıldı. Yemen'de, hükümet ile Husiler arasındaki ateşkesin sona ermesiBirleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.
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yemen, türkiye, dışişleri bakanlığı
yemen, türkiye, dışişleri bakanlığı

Türkiye'den Yemen'deki taraflara 'barışçıl çözüm' çağrısı

01:38 04.10.2022 (güncellendi: 01:39 04.10.2022)
© AA / Mohammed HamoudYemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri
Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA / Mohammed Hamoud
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyulduğunu belirtti, barışçıl çözüm çağrısı yaptı.
Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yemen’de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin, BM'nin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edeceği aktarıldı.

Yemen'de, hükümet ile Husiler arasındaki ateşkesin sona ermesi

Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.
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