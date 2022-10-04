https://sputniknews.com.tr/20221004/turkiye-findik-ihracat-sezonunun-ilk-ayinda-1361-milyon-dolar-kazandi-1061954610.html

Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136.1 milyon dolar kazandı

Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136.1 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T18:11+0300

2022-10-04T18:11+0300

2022-10-04T18:11+0300

ekonomi

türkiye

fındık

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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayını teşkil eden 1-30 Eylül 2022 döneminde gerçekleşen fındık ihracatı miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.Açıklamada, geçen ay 25 bin 172 ton fındık ihraç edilerek, 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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türkiye, fındık