https://sputniknews.com.tr/20221004/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-fivb-dunya-sampiyonasinda-almanyayi-3-0-yendi-1061962464.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T21:26+0300
2022-10-04T21:26+0300
2022-10-04T21:37+0300
türkiye a milli kadın voleybol takımı
spor
almanya
fivb dünya şampiyonası
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Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur F Grubu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan Türkiye, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-21 kazandı.İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen Türkiye, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.Maç boyunca geriden gelmesini bilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, almanya, fivb dünya şampiyonası
türkiye a milli kadın voleybol takımı, almanya, fivb dünya şampiyonası
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-0 yendi
21:26 04.10.2022 (güncellendi: 21:37 04.10.2022) Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur F Grubu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan Türkiye, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-21 kazandı.
İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen Türkiye, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.
Maç boyunca geriden gelmesini bilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.