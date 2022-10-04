https://sputniknews.com.tr/20221004/turkakim-da-kuzey-akim-gibi-elbette-kritik-altyapi-guvenligi-acisindan-hedef-olabilir-1062005975.html

'TürkAkım da Kuzey Akım gibi elbette kritik altyapı güvenliği açısından hedef olabilir’

'TürkAkım da Kuzey Akım gibi elbette kritik altyapı güvenliği açısından hedef olabilir’

Doç. Dr. Özdemir’e göre, Kuzey Akım sabotajının Almanya ve Rusya'nın uzlaşma ihtimali üzerine gelmesi dikkat çekici. Özdemir fail için 'kim yararlanıyorsa onda... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T23:37+0300

2022-10-04T23:37+0300

2022-10-05T23:45+0300

eksen

kuzey akım-1

kuzey akım-2

türkakım

sabotaj

doğalgaz

danimarka

isveç

almanya

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061777060_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_683e3115922ea2e4243d33901c6770c2.jpg

Ukrayna çatışmasının Avrupa'yı enerji alanında zorladığı ve Almanya'da halkın Rusya'ya inşa edilmiş stratejik altyapı yatırımı olan Kuzey Akım-2 hattının açılmasını talep ettiği bir dönemde, dikkat çekici bir sabotaj meydana geldi. Rusya'dan Almanya'ya giden Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının geçtiği Baltık Denizi'nde NATO ve ABD kontrolünde bulunan bölgede 26 Eylül'de şiddetli patlamalar sonucunda gaz sızıntısı meydana geldi. Aynı şekilde Kuzey Akım-1 hattında da basınç düşmesi tespit edildi.Sabotajın anlaşılmasının hemen ardından Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski'nin ABD’ye ‘teşekkür’ tweet'i atması ve daha sonra silmesiyle dikkatler 'baş şüpheliye' çevrildi. ABD yönetimleri daha önce Kuzey Akım-2 boru hattını sona erdireceklerini kararlılıkla dile getirmişken, ABD donanmasının kısa süre önce aynı bölgede sualtı drone tatbikatı icra ettiği belirtiliyor. Kuzey Akım-2'yi hedef alan saldırıyı ABD Dışişleri Bakanı Antony 'muazzam stratejik fırsat' olarak yorumladı.Sivil altyapı tesisini hedef alan bu saldırıyla ilgili Almanya'nın sessiz kalması dikkat çekiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böylesine eşsiz bir eylem, devlet terörü eylemi diyebiliriz, ciddi bir uluslararası soruşturma yapılmadan geçiştirilemez ve geçiştirilmemeli. Elbette bu soruşturma kapsamında işbirliğine de ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu. Rusya hattın onarımının da mümkün olduğunu vurguluyor.Kuzey Akım-2 sabotajı, enerji krizi ve Türkiye'nin durumunu ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir ile konuştuk.‘Kuzey Akım projesi, Almanlar için de son derece akılcı ve faydacıydı’Doç. Volkan Özdemir’e göre, Kuzey Akım projesi hem Rusya hem de Almanya açısından önemli bir proje. Rusya'yı renkli devrimlerle güvenilmez hale getiren Ukrayna ile Polonya yerine doğrudan Almanya'ya ulaştıran projenin Avrupa'nın endüstri kalbi Almanya için de akılcı ve faydacı olduğunu belirten Özdemir, bu durumun projeyi ABD'nin hedefi kıldığını vurguladı. Özdemir, son 30 yılda ABD’nin temel hedefinin zengin Rus doğal kaynaklarının Avrupa imalat sanayi ile teknolojisinin buluşmasını engellemek olduğunu anımsattı:'Tam da Almanya ile Rusya uzlaşır mı tatışmaları üzerine böyle bir kazayla karşılaştık’Almanya’da son birkaç aydır Ukrayna krizindeki politikaların tartışıldığını söyleyen Özdemir, Kuzey Akım hatlarındaki sabotajın bunların üzerine gelmesine dikkat çekti. Hatlardaki anormal durumun sabotaj olduğunu ortaya koyduğunu belirten Özdemir, fail için "Bunun cevabını da bu işten kim yararlanıyorsa onda aramak makul diye düşünüyorum" vurgusu yaptı:'Ukrayna krizinde uzlaşma olmadan aktif hale gelmesini zor bir ihtimal görüyorum'Özdemir, Kuzey Akım-2'nin onarılması ihtimalinden söz edilse de Ukrayna krizinde uzlaşma olmadan aktif hale gelmesini zor bir ihtimal gördüğünü belirtti:‘TürkAkım da elbette kritik altyapı güvenliği açısından hedef olabilir’Doç. Özdemir, boru hattı sabotajına dair tehlikenin TürkAkım için de geçerli olduğu görüşünde. Enerji aktarımının güvenliğinin ciddi biçimde düşünülmesi gereken bir alana dönüştüğünü belirten Özdemir, birkaç hafta önce Rusya güvenlik servislerinin Karadeniz'de bir sabotajı etkisiz kılmalarına atıfta bulundu. Özdemir TürkAkım'ın ABD'nin yine jeopolitik hedefleri doğrultusunda sıcak bakmadığı bir proje olduğunu da anımsattı:'Türkiye vadeli erteleme isteyebilir, bunun içerideki siyasi durumdan ve ekonomik krizden bağımsız olmadığını düşünüyorum'Macaristan'ın doğalgaz ödemeleriyle ilgili Rusya'yla anlaştığı haberlerine dikkat çeken Özdemir, derin bir ekonomik kriz yaşayan ve faturaları kabaran Türkiye için de benzer pazarlıkların söz konusu olabileceğini ekledi. Özdemir Rusya ile Mir kartından rubleyle ödeme ve vadeli borçlanma üzerinden bir gaz ticaretine uzanan konuların nasıl şekilleneceğini görüşmelerle ortaya çıkacağını vurguladı:

danimarka

isveç

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

kuzey akım-1, kuzey akım-2, türkakım, sabotaj, doğalgaz, danimarka, isveç, almanya, rusya, enerji, avrupa, ukrayna krizi