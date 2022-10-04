https://sputniknews.com.tr/20221004/tsk-katardaki-dunya-kupasinda-kara-ve-deniz-unsurlarindan-musterek-bir-kuvvetle-gorev-yapacak-1061950788.html

TSK, Katar'daki Dünya Kupası'nda kara ve deniz unsurlarından müşterek bir kuvvetle görev yapacak

TSK, Katar'daki Dünya Kupası'nda kara ve deniz unsurlarından müşterek bir kuvvetle görev yapacak

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Türk polisinin ardından Mehmetçik de göreve hazırlanıyor. Meclise sevk edilen tezkerenin kabul edilmesi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T15:41+0300

2022-10-04T15:41+0300

2022-10-04T15:41+0300

türkiye

dünya kupası

türk silahlı kuvvetleri

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Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için silahlı kuvvetler de görev alacak.NTV'nin aktardığı haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dünya Kupası çerçevesinde Katar'a asker gönderebilmesi için gerekli tezkerenin bu hafta içinde TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor.TSK, Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak.Türk savaş gemisi ABD, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın da destek verdiği "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" görev gücünde yer alacak.Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak. KBRN timleri kimyasal, biyolojik ve nükleer madde tespit cihazları, mobil arazi laboratuarları, temizleme sistemleri ile olası kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı müsabakaların oyananacağı stadyumlar ve çevrelerinde teyakkuzda olacak.

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