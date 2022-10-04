https://sputniknews.com.tr/20221004/tsk-katardaki-dunya-kupasinda-kara-ve-deniz-unsurlarindan-musterek-bir-kuvvetle-gorev-yapacak-1061950788.html
TSK, Katar'daki Dünya Kupası'nda kara ve deniz unsurlarından müşterek bir kuvvetle görev yapacak
TSK, Katar'daki Dünya Kupası'nda kara ve deniz unsurlarından müşterek bir kuvvetle görev yapacak
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Türk polisinin ardından Mehmetçik de göreve hazırlanıyor. Meclise sevk edilen tezkerenin kabul edilmesi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T15:41+0300
2022-10-04T15:41+0300
2022-10-04T15:41+0300
türkiye
dünya kupası
türk silahlı kuvvetleri
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Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için silahlı kuvvetler de görev alacak.NTV'nin aktardığı haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dünya Kupası çerçevesinde Katar'a asker gönderebilmesi için gerekli tezkerenin bu hafta içinde TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor.TSK, Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak.Türk savaş gemisi ABD, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın da destek verdiği "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" görev gücünde yer alacak.Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak. KBRN timleri kimyasal, biyolojik ve nükleer madde tespit cihazları, mobil arazi laboratuarları, temizleme sistemleri ile olası kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı müsabakaların oyananacağı stadyumlar ve çevrelerinde teyakkuzda olacak.
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dünya kupası, türk silahlı kuvvetleri
dünya kupası, türk silahlı kuvvetleri
TSK, Katar'daki Dünya Kupası'nda kara ve deniz unsurlarından müşterek bir kuvvetle görev yapacak
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Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için Türk polisinin ardından Mehmetçik de göreve hazırlanıyor. Meclise sevk edilen tezkerenin kabul edilmesi halinde Türk askeri uluslararası Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na destek verecek. TSK, kara ve deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak.
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenliği için silahlı kuvvetler de görev alacak.
NTV'nin aktardığı haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dünya Kupası çerçevesinde Katar'a asker gönderebilmesi için gerekli tezkerenin bu hafta içinde TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor.
TSK, Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak.
Türk savaş gemisi ABD, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın da destek verdiği "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" görev gücünde yer alacak.
Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de Türkiye’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak. KBRN timleri kimyasal, biyolojik ve nükleer madde tespit cihazları, mobil arazi laboratuarları, temizleme sistemleri ile olası kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı müsabakaların oyananacağı stadyumlar ve çevrelerinde teyakkuzda olacak.