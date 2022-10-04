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TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'nin ilk olarak görüşeceği yasa, EYT yasası olmalıydı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'nin ilk olarak görüşeceği yasa, EYT yasası olmalıydı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemenin geciktiğini savunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TBMM'nin ilk... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T00:29+0300
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları af çağrısına gelen desteklerin önemine vurgu yapan Sarıgül, bunun bir ihtiyaç olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun af çağrısına destek verdiğini hatırlatan Sarıgül, “Kamuoyunun önüne çıktık, bu önerimizi savunduk. Diğer partilerde bunu görüyorlar, ancak dile getirmiyorlardı. Sonra ufakça mırıldanmaya başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı, açıkça iktidara seslendi ve ‘affı birlikte çıkaralım’ dedi. Dolayısıyla TDP’nin af isteğine destek verdi. Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi af konusunda adımlar attı ve TDP’nin af önerisine destek verdiler. Bu açıklamaları son derece değerli buluyorum. Af konusundaki tüm girişimler ve tartışmalar bizi memnun eder" diye konuştu. 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayan TBMM Genel Kurulu için 1 Ekim’de düzenlenen özel oturumun ardından EYT düzenlemelerine ilişkin konuşan Sarıgül, “TBMM'nin ilk olarak görüşeceği yasa, EYT yasası olmalıydı. -EYT’yi yıl sonunda çözeceğiz- diye demeç veriyorlar. Niye hemen değil de yıl sonunda? Şimdi çözerlerse seçime kadar unutulur diye düşünüyorlar da ondan" ifadelerini kullandı. Sarıgül şöyle devam etti:
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mustafa sarıgül, eyt, tbmm
mustafa sarıgül, eyt, tbmm

TDP Genel Başkanı Sarıgül: TBMM'nin ilk olarak görüşeceği yasa, EYT yasası olmalıydı

00:29 04.10.2022
© İHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemenin geciktiğini savunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TBMM'nin ilk olarak görüşeceği yasa, EYT yasası olmalıydı" dedi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaptıkları af çağrısına gelen desteklerin önemine vurgu yapan Sarıgül, bunun bir ihtiyaç olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun af çağrısına destek verdiğini hatırlatan Sarıgül, “Kamuoyunun önüne çıktık, bu önerimizi savunduk. Diğer partilerde bunu görüyorlar, ancak dile getirmiyorlardı. Sonra ufakça mırıldanmaya başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı, açıkça iktidara seslendi ve ‘affı birlikte çıkaralım’ dedi. Dolayısıyla TDP’nin af isteğine destek verdi. Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi af konusunda adımlar attı ve TDP’nin af önerisine destek verdiler. Bu açıklamaları son derece değerli buluyorum. Af konusundaki tüm girişimler ve tartışmalar bizi memnun eder" diye konuştu.

3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlayan TBMM Genel Kurulu için 1 Ekim’de düzenlenen özel oturumun ardından EYT düzenlemelerine ilişkin konuşan Sarıgül, “TBMM'nin ilk olarak görüşeceği yasa, EYT yasası olmalıydı. -EYT’yi yıl sonunda çözeceğiz- diye demeç veriyorlar. Niye hemen değil de yıl sonunda? Şimdi çözerlerse seçime kadar unutulur diye düşünüyorlar da ondan" ifadelerini kullandı. Sarıgül şöyle devam etti:
"EYT yasasını yıl sonunda çıkaracaklar. Halkın alım gücünü yıl sonunda düzeltecekler, enflasyonu yıl sonunda düşürecekler. Seçime yakın bunları yapacaklar, oyları kapacaklar, öyle sanıyorlar. Ama şunu unutmasınlar ki, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz.”
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