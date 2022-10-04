https://sputniknews.com.tr/20221004/tbmm-baskani-sentop-nerede-kanamaya-aday-yara-varsa-pelosi-oraya-gidiyor-1061967649.html

TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa Pelosi oraya gidiyor

TBMM Başkanı Şentop: Nerede kanamaya aday yara varsa Pelosi oraya gidiyor

TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan ne zaman ki 'Kendi göbeğimizi kendimiz keselim.' dedi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'ı ziyaret etti... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T23:59+0300

2022-10-04T23:59+0300

2022-10-05T00:00+0300

dünya

mustafa şentop

abd

nancy pelosi

azerbaycan

ermenistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055141364_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_112ecd31b44ac528af879a0fbc50ed47.jpg

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki resmi temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımı için hizmet veren enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İş insanları, öğrenciler ve Malezya’da yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Şentop, talep ve görüşleri dinledi.Yunus Emre Enstitüsü'nün dil ve kültürü tanıtma ve yayma çalışmalarına dikkati çeken Şentop, enstitünün, öğrenciler, iş insanları başta olmak üzere çok geniş bir kesime hizmet ettiğini ifade etti. "Bizim de vazifemiz sizlerin iş hacmini artırmak için önünüzü açmak" diyen Şentop, "Çok stratejik bir bölge. Adalar, denizi bir zincir gibi kapatmış. Bütün geçişin kontrolü bakımından kavşak noktada. Çin ile ABD arasındaki gelişmeler için önemli bir bölge. Stratejik önemi itibarıyla da Türkiye'nin ilgi ve takip alanında olmak zorunda olan bir bölge. Buradaki kurumlarımız sizin hizmetinizde. İlişkileri güçlendirecek her türlü yardımı yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.'Bölgede barış ve istikrarı savunuyoruz'Azerbaycan'ın Malezya Büyükelçisi İrfan Davudov'un da toplantıya katılıp konuşma yapması üzerine Şentop, "tek millet iki devlet" sözünün sadece bir slogandan ibaret olmadığını vurguladı. Şentop, şunları kaydetti:

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa şentop, abd, nancy pelosi, azerbaycan, ermenistan