https://sputniknews.com.tr/20221004/suudi-arabistan-2029-asya-kis-oyunlarina-ev-sahipligi-yapacak-1061951699.html
Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak
Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak
Suudi Arabistan'ın 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T16:19+0300
2022-10-04T16:19+0300
2022-10-04T16:20+0300
spor
suudi arabistan
neom
asya kış oyunları
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Asya Olimpiyat Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın ev sahipliği başvurusu, Asya Olimpiyat Konseyi'nin (OCA) 41. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandığı ifade edildi. Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Açıklamada, Trojena'nın 'Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri' olacağı belirtildi. Yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alana yayılan ve yüksekliği 1.500-2.600 metre arasında değişen bir dağ destinasyonu olarak tanımlanan Trojena'nın 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20171116/suudi-arabistan-yatirim-kenti-proje-inovasyon-ticaret-robot-bagimsiz-is-endustri-alani-neom-1031021346.html
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suudi arabistan, neom, asya kış oyunları
suudi arabistan, neom, asya kış oyunları
Suudi Arabistan, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak
16:19 04.10.2022 (güncellendi: 16:20 04.10.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'ın 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Asya Olimpiyat Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın ev sahipliği başvurusu, Asya Olimpiyat Konseyi'nin (OCA) 41. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandığı ifade edildi.
Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak.
Açıklamada, Trojena'nın 'Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri' olacağı belirtildi.
Yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alana yayılan ve yüksekliği 1.500-2.600 metre arasında değişen bir dağ destinasyonu olarak tanımlanan Trojena'nın 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.