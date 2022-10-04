https://sputniknews.com.tr/20221004/super-ligde-7-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1061955435.html

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T18:36+0300

2022-10-04T18:36+0300

2022-10-04T18:36+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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2022

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)