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https://sputniknews.com.tr/20221004/soyludan-narkotik-operasyonu-aciklamasi-adanada-211-samsunda-92-uyusturucu-saticisi-yakalandi-1061927039.html
Soylu'dan narkotik operasyonu açıklaması: Adana'da 211, Samsun'da 92 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Soylu'dan narkotik operasyonu açıklaması: Adana'da 211, Samsun'da 92 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Adana ve Samsun'da uyuşturucu tacirlerine şafak darbesi yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T08:27+0300
2022-10-04T08:38+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen narkotik operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, operasyonda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirdi:
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Soylu'dan narkotik operasyonu açıklaması: Adana'da 211, Samsun'da 92 uyuşturucu satıcısı yakalandı

08:27 04.10.2022 (güncellendi: 08:38 04.10.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-
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Ayrıntılar geliyor
Adana ve Samsun'da uyuşturucu tacirlerine şafak darbesi yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma" operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen narkotik operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, operasyonda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirdi:
"Bu sabah 05.00 itibarıyla Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildi. Biz sabah 04.30'da polis teşkilatımızın kahraman mensuplarını yola çıkardık. Saat 07.30 itibarıyla da 211 sokak satıcısını gözaltına aldık."
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