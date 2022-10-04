Soylu'dan narkotik operasyonu açıklaması: Adana'da 211, Samsun'da 92 uyuşturucu satıcısı yakalandı

"Bu sabah 05.00 itibarıyla Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirildi. Biz sabah 04.30'da polis teşkilatımızın kahraman mensuplarını yola çıkardık. Saat 07.30 itibarıyla da 211 sokak satıcısını gözaltına aldık."