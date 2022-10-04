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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/soygu-kismi-seferberlikle-rusyada-iki-haftada-200-binden-fazla-kisi-silah-altina-alindi-1061949545.html
Şoygu: Kısmi seferberlikle Rusya'da iki haftada 200 binden fazla kişi silah altına alındı
Şoygu: Kısmi seferberlikle Rusya'da iki haftada 200 binden fazla kişi silah altına alındı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede kısmi seferberlik ilan edilmesinden bu yana 200 binden fazla askerin silah altına alındığını duyurdu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T15:18+0300
2022-10-04T15:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
seferberlik
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus televizyonlarında yayınlanan bir toplantı sırasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) 21 Eylül’de açıkladığı kararı doğrultusunda ülkemizde kısmi seferberlik uygulanıyor. Rusya ordusuna bugün itibarıyla 200 bini aşkın kişi alındı” dedi.Seferberlik ile askere alınanların 86 ayrı eğitim alanında hazırlıktan geçirildiklerini belirten Şoygu, seferberlik kapsamında silah altına alınanların ancak gereken eğitimden geçirilmeleri ve cephedeki güçler ile gerekli olan koordinasyonun sağlanması sonrasında Ukrayna’ya gönderilebileceklerini de sözlerine ekledi.Bununla beraber Şoygu, askerlik şubelerinin yetkililerine de ‘geçerli bir sebep olmadıkça gönüllü olarak silah altına alınmak isteyenleri reddetmeme’ çağrısı yaptı.Rusya’da Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle ilan edilen kısmi seferberlik ile ülkenin rezerv birliklerinden 300 bin kişinin orduya çağrılacağı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220927/rusyada-kismi-seferberlige-kimler-tabi-olacak-1061663389.html
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rusya, ukrayna, seferberlik, sergey şoygu
rusya, ukrayna, seferberlik, sergey şoygu

Şoygu: Kısmi seferberlikle Rusya'da iki haftada 200 binden fazla kişi silah altına alındı

15:18 04.10.2022
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede kısmi seferberlik ilan edilmesinden bu yana 200 binden fazla askerin silah altına alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus televizyonlarında yayınlanan bir toplantı sırasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) 21 Eylül’de açıkladığı kararı doğrultusunda ülkemizde kısmi seferberlik uygulanıyor. Rusya ordusuna bugün itibarıyla 200 bini aşkın kişi alındı” dedi.
Seferberlik ile askere alınanların 86 ayrı eğitim alanında hazırlıktan geçirildiklerini belirten Şoygu, seferberlik kapsamında silah altına alınanların ancak gereken eğitimden geçirilmeleri ve cephedeki güçler ile gerekli olan koordinasyonun sağlanması sonrasında Ukrayna’ya gönderilebileceklerini de sözlerine ekledi.
Bununla beraber Şoygu, askerlik şubelerinin yetkililerine de ‘geçerli bir sebep olmadıkça gönüllü olarak silah altına alınmak isteyenleri reddetmeme’ çağrısı yaptı.
Rusya’da Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle ilan edilen kısmi seferberlik ile ülkenin rezerv birliklerinden 300 bin kişinin orduya çağrılacağı kaydedilmişti.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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