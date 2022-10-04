https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-ve-macaristan-dogalgaz-odemelerinin-kismen-ertelenmesinde-anlasti---1061953091.html
Rusya ve Macaristan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesinde anlaştı
Rusya ve Macaristan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesinde anlaştı
Macar basını, Rusya ile Macaristan’ın, gelecek kış için Rus doğalgazı ödemelerinin kısmen ertelenmesine ilişkin anlaşma sağladığını yazdı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T16:56+0300
2022-10-04T16:56+0300
2022-10-04T16:58+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
macaristan
doğalgaz
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Macar devlet enerji şirketi MVM ile Rus Gazprom’un, gelecek kış Macaristan’a gönderilecek gazın ödemesinin kısmen ertelenmesini içeren bir anlaşma yaptıkları kaydediliyor. Anlaşmada, belli bir fiyatın altında kalan ödemelerin anında yapılması, belirlenmiş bu fiyatın üstündeki ödemelerinse gelecek üç ay içerisinde eşit ödemeler şeklinde yapılabileceği belirtiliyor. Macaristan hükümet yetkilileri, Gazprom ile sağlanan anlaşmanın, ülkenin 3.4 ila 4.5 milyar euro'luk bir borcunun ertelenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Bloomberg haber ajansı ise anlaşmaya ilişkin haberinde, artmakta olan enerji fiyatlarının Macar ekonomisini giderek daha çok etkilediğini ve ülkenin para birimi forintin değerinin de rekor düzeydeki düşük seviyelere gerilediğini yazıyor. Bloomberg, Macaristan gibi Türkiye’nin de Gazprom’dan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesini talep ettiğini yazmıştı ama haber henüz doğrulanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-ile-turkiye-dogalgaz-odemelerinin-ertelenmesi-icin-degil-fiyatta-pazarlik-yapiyor-1061930781.html
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rusya, macaristan, doğalgaz, bloomberg, türkiye
rusya, macaristan, doğalgaz, bloomberg, türkiye
Rusya ve Macaristan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesinde anlaştı
16:56 04.10.2022 (güncellendi: 16:58 04.10.2022) Abone ol
Macar basını, Rusya ile Macaristan’ın, gelecek kış için Rus doğalgazı ödemelerinin kısmen ertelenmesine ilişkin anlaşma sağladığını yazdı.
Macar devlet enerji şirketi MVM ile Rus Gazprom’un, gelecek kış Macaristan’a gönderilecek gazın ödemesinin kısmen ertelenmesini içeren bir anlaşma yaptıkları kaydediliyor. Anlaşmada, belli bir fiyatın altında kalan ödemelerin anında yapılması, belirlenmiş bu fiyatın üstündeki ödemelerinse gelecek üç ay içerisinde eşit ödemeler şeklinde yapılabileceği belirtiliyor.
Macaristan hükümet yetkilileri, Gazprom ile sağlanan anlaşmanın, ülkenin 3.4 ila 4.5 milyar euro'luk bir borcunun ertelenebileceği anlamına geldiğini söyledi.
Bloomberg haber ajansı ise anlaşmaya ilişkin haberinde, artmakta olan enerji fiyatlarının Macar ekonomisini giderek daha çok etkilediğini ve ülkenin para birimi forintin değerinin de rekor düzeydeki düşük seviyelere gerilediğini yazıyor.
Bloomberg, Macaristan gibi Türkiye’nin de Gazprom’dan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesini talep ettiğini yazmıştı ama haber henüz doğrulanmadı.