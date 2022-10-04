Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-ve-macaristan-dogalgaz-odemelerinin-kismen-ertelenmesinde-anlasti---1061953091.html
Rusya ve Macaristan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesinde anlaştı
Rusya ve Macaristan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesinde anlaştı
Macar basını, Rusya ile Macaristan’ın, gelecek kış için Rus doğalgazı ödemelerinin kısmen ertelenmesine ilişkin anlaşma sağladığını yazdı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T16:56+0300
2022-10-04T16:58+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
macaristan
doğalgaz
bloomberg
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061953409_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_8bd602423559141fdff8932eae1283ec.jpg
Macar devlet enerji şirketi MVM ile Rus Gazprom’un, gelecek kış Macaristan’a gönderilecek gazın ödemesinin kısmen ertelenmesini içeren bir anlaşma yaptıkları kaydediliyor. Anlaşmada, belli bir fiyatın altında kalan ödemelerin anında yapılması, belirlenmiş bu fiyatın üstündeki ödemelerinse gelecek üç ay içerisinde eşit ödemeler şeklinde yapılabileceği belirtiliyor. Macaristan hükümet yetkilileri, Gazprom ile sağlanan anlaşmanın, ülkenin 3.4 ila 4.5 milyar euro'luk bir borcunun ertelenebileceği anlamına geldiğini söyledi. Bloomberg haber ajansı ise anlaşmaya ilişkin haberinde, artmakta olan enerji fiyatlarının Macar ekonomisini giderek daha çok etkilediğini ve ülkenin para birimi forintin değerinin de rekor düzeydeki düşük seviyelere gerilediğini yazıyor. Bloomberg, Macaristan gibi Türkiye’nin de Gazprom’dan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesini talep ettiğini yazmıştı ama haber henüz doğrulanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-ile-turkiye-dogalgaz-odemelerinin-ertelenmesi-icin-degil-fiyatta-pazarlik-yapiyor-1061930781.html
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061953409_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_b55441e08a9fb00c0c6e50e291f44c17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, macaristan, doğalgaz, bloomberg, türkiye
rusya, macaristan, doğalgaz, bloomberg, türkiye

Rusya ve Macaristan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesinde anlaştı

16:56 04.10.2022 (güncellendi: 16:58 04.10.2022)
© AP Photo / Bela SzandelszkyMacaristan- Rusya- Doğalgaz
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Abone olTelegram
Macar basını, Rusya ile Macaristan’ın, gelecek kış için Rus doğalgazı ödemelerinin kısmen ertelenmesine ilişkin anlaşma sağladığını yazdı.
Macar devlet enerji şirketi MVM ile Rus Gazprom’un, gelecek kış Macaristan’a gönderilecek gazın ödemesinin kısmen ertelenmesini içeren bir anlaşma yaptıkları kaydediliyor. Anlaşmada, belli bir fiyatın altında kalan ödemelerin anında yapılması, belirlenmiş bu fiyatın üstündeki ödemelerinse gelecek üç ay içerisinde eşit ödemeler şeklinde yapılabileceği belirtiliyor.
Macaristan hükümet yetkilileri, Gazprom ile sağlanan anlaşmanın, ülkenin 3.4 ila 4.5 milyar euro'luk bir borcunun ertelenebileceği anlamına geldiğini söyledi.
Bloomberg haber ajansı ise anlaşmaya ilişkin haberinde, artmakta olan enerji fiyatlarının Macar ekonomisini giderek daha çok etkilediğini ve ülkenin para birimi forintin değerinin de rekor düzeydeki düşük seviyelere gerilediğini yazıyor.
Bloomberg, Macaristan gibi Türkiye’nin de Gazprom’dan doğalgaz ödemelerinin kısmen ertelenmesini talep ettiğini yazmıştı ama haber henüz doğrulanmadı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
EKONOMİ
'Rusya ile Türkiye doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi için değil, fiyatta pazarlık yapıyor'
10:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала