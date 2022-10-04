https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-savunma-bakanligi-yorungedeki-yabanci-uydularla-deneyler-yapiyoruz-1061954218.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Yörüngedeki yabancı uydularla deneyler yapıyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı: Yörüngedeki yabancı uydularla deneyler yapıyoruz
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Uzay Kuvvetleri’nin dünya yörüngesindeki yabancı uydularla deneyler gerçekleştirdiğini belirtti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T17:47+0300
2022-10-04T17:47+0300
2022-10-04T17:51+0300
savunma
rusya
füze
uzay
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Uzay Kuvvetleri’nin 65. kuruluş yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzay İstihbarat Baş Merkezi uzmanları dikkatini özellikle yörüngedeki yabancı uzay sistemlerine ve yabancı ülkelerin yörüngedeki uzay araçlarıyla deneylere verdi” ifadesini kullandı.Açıklamada, Rus füze saldırısı uyarı sistemlerinin, özel uzay kontrol sistemlerinin ve hava savunma sistemlerinin son bir yıl içinde 150’den fazla yabancı ve yerli balistik füze ve uzay amaçlı roketin fırlatıldığını tespit ettiği aktarıldı.
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rusya, füze, uzay
Rusya Savunma Bakanlığı: Yörüngedeki yabancı uydularla deneyler yapıyoruz
17:47 04.10.2022 (güncellendi: 17:51 04.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Uzay Kuvvetleri’nin dünya yörüngesindeki yabancı uydularla deneyler gerçekleştirdiğini belirtti.
Uzay Kuvvetleri’nin 65. kuruluş yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzay İstihbarat Baş Merkezi uzmanları dikkatini özellikle yörüngedeki yabancı uzay sistemlerine ve yabancı ülkelerin yörüngedeki uzay araçlarıyla deneylere verdi” ifadesini kullandı.
Açıklamada, Rus füze saldırısı uyarı sistemlerinin, özel uzay kontrol sistemlerinin ve hava savunma sistemlerinin son bir yıl içinde 150’den fazla yabancı ve yerli balistik füze ve uzay amaçlı roketin fırlatıldığını tespit ettiği aktarıldı.