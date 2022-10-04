https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-ile-turkiye-dogalgaz-odemelerinin-ertelenmesi-icin-degil-fiyatta-pazarlik-yapiyor-1061930781.html
'Rusya ile Türkiye doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi için değil, fiyatta pazarlık yapıyor'
'Rusya ile Türkiye doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi için değil, fiyatta pazarlık yapıyor'
Rusya ile Türkiye arasında şu anda doğalgaz alımlarının ertelenmesi konusunda değil, gaz alım fiyatı için pazarlık yapıldığı açıklandı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:44+0300
2022-10-04T10:44+0300
2022-10-04T10:44+0300
ekonomi
rusya
türkiye
doğalgaz
sözleşme
erteleme
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Bloomberg'in Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ödemelerinin 2024'e ertelenmesine yönelik pazarlık yaptığı iddiasına yanıt geldi.Sputnik'e konuşan bir kaynak, Moskova ile Ankara arasında halihazırda ödemelerin ertelenmesi değil, gaz alım fiyatı konusunda pazarlık yürütüldüğü bilgisini verdi.Kaynak, "Ertelemeden değil, fiyattan söz ediyoruz zira sözleşmeler Avrupa borsalarının kotasyonlarını dikkate alırdı, fiyat yüksekti. Şimdi koşullar değişti, bildiğiniz gibi gaz ödemesinin kısmi olarak ruble cinsinden yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Müzakerelerde herhangi bir sorun yok, her şey iki liderin birbirine olan güvenine ve tavrına bağlı" ifadelerini kullandı.Dün Bloomberg, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan zararı azaltmak amacıyla Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024'e kadar ertelemesini talep ettiğini öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221003/bloomberg-turkiye-rusyadan-dogalgaz-odemelerinin-bir-kismini-2024e-kadar-ertelemesini-istedi-1061919708.html
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rusya, türkiye, doğalgaz, sözleşme, erteleme
rusya, türkiye, doğalgaz, sözleşme, erteleme
'Rusya ile Türkiye doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi için değil, fiyatta pazarlık yapıyor'
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Rusya ile Türkiye arasında şu anda doğalgaz alımlarının ertelenmesi konusunda değil, gaz alım fiyatı için pazarlık yapıldığı açıklandı.
Bloomberg'in Türkiye'nin Rusya ile doğalgaz ödemelerinin 2024'e ertelenmesine yönelik pazarlık yaptığı iddiasına yanıt geldi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Moskova ile Ankara arasında halihazırda ödemelerin ertelenmesi değil, gaz alım fiyatı konusunda pazarlık yürütüldüğü bilgisini verdi.
Kaynak, "Ertelemeden değil, fiyattan söz ediyoruz zira sözleşmeler Avrupa borsalarının kotasyonlarını dikkate alırdı, fiyat yüksekti. Şimdi koşullar değişti, bildiğiniz gibi gaz ödemesinin kısmi olarak ruble cinsinden yapılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Müzakerelerde herhangi bir sorun yok, her şey iki liderin birbirine olan güvenine ve tavrına bağlı" ifadelerini kullandı.
Dün Bloomberg, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan zararı azaltmak amacıyla Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024'e kadar ertelemesini talep ettiğini öne sürmüştü.